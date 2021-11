Ciucă szerint a koalícióra készülő pártok megállapodtak abban, hogy jövőre nem emelnek adót

A Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Szociáldemokrata Párt (PSD) és az RMDSZ megállapodott abban, hogy a jövő évi költségvetésben a GDP 7 százalékát beruházásokra fordítják - közölte a csütörtök esti kormányalakítási tárgyalások után Nicolae Ciucă szenátor.



A PNL miniszterelnök-jelöltje a parlamentben tartott sajtótájékoztatóján elmondta, a felek abban is megegyeztek, hogy a jövő évben nem növelik az adókat. Ciucă ugyanakkor megerősítette: a tárgyalásokon rögzített menetrend szerint jövő csütörtökig beiktatják az új kormányt.Kérdésre válaszolva elmondta: a későbbiekben dől el, hogy ki lesz az a közös miniszterelnök-jelölt, akit a koalícióra lépő pártok javasolni fognak az államfőnek a formális kormányalakítási egyeztetéseken. Hozzátette, hogy pénteken délben a felek újra tárgyalóasztalhoz ülnek.Ciucă úgy vélekedett: ha a koalíciós pártok felvállalják a jelölését, akkor 'esély van arra', hogy az államfő őt bízza meg kormányalakítással és sikerül is beiktatni a kormányát. 'Ha abból indultunk volna ki, hogy ez nem fog sikerülni, akkor nem lennénk most itt ebben az órában' - fogalmazott. Emlékeztetett arra, hogy korábban egy kisebbségi kormány beiktatásával próbálkozott kijelölt miniszterelnökként, és ehhez nem tudott támogatást szerezni a parlamentben.