MedLife: a világjárvány miatt a városi környezetben élők fele halasztotta az orvosi vizsgálatokat

Az utóbbi 20 hónapnyi járványhelyzetre tekintettel a MedLife egy kérdőíves felmérést végzett, arra keresve a választ, hogy Románia lakossága hogyan viszonyul az orvosi vizitekhez, vizsgálatokhoz – derül ki a MedLife által támogatott, Digi24-en megjelent elemzésből.



Az eredmények szerint a pandémia előtt a résztvevők 50,8 százaléka látogatta meg az orvosát legalább évente egyszer, amely csoportnak a 79 százaléka 2020 előtt rendszeresen járt ellenőrző vizsgálatokra, nevezetesen rutin vizsgálatokra és vérelemzésre. Ugyanakkor 26 százalék arról számolt be, hogy sosem járt átfogó orvosi ellenőrzésre.A világjárvány az emberek viszonyát megváltoztatta. Az eredmények szerint az utóbbi 12 hónapban az emberek több mint fele, 58,9 százaléka halasztotta az orvosi viziteket. A válaszaikban a halasztást a félelemérzettel és egyes gyógyszerek hiányával indokolták az emberek.A felmérésben részt vevő személyek 44 százaléka állította azt, hogy az utóbbi egy évben elvégeztetett egy átfogó orvosi kivizsgálást, amit az elemzők úgy értékeltek, hogy számukra tudatosan fontos lehet az egészség megőrzése és az egészségügyi problémák megelőzése még egy súlyos járványhelyzetben is.Mivel a fertőzésveszély egyik csökkentésének a módja a telefonos rendelés lett, a kérdőívben erre is rákérdeztek. Mint kiderült, három személy közül egy élt ezzel a lehetőséggel – legalábbis az online kérdőívet kitöltő személyek közül, azaz csupán 30 százalék vette igénybe a telefonos (vagy online) egészségügyi szolgáltatásokat, míg a többség szükség esetén továbbra is elment a család- vagy kezelőorvosához.Az online felmérést 2021. november 5–10. között végezték, és 504 városi környezetben élő személy válaszolt a kérdésekre.