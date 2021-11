A Babeș-Bolyai Tudományegyetem egyik kutató lelkésze egyházi oldalon terjeszti az oltásellenes konteókat

Cătălin Varga, ortodox lelkész, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemhez tartozó Nicolae Bocșan Egyháztörténeti Intézet kutatója, oltásellenes tartalmakat oszt meg azon a közösségi média oldalon, amelyet az általa vezetett tordai parókiának tartanak fenn – számolt be a G4media.



A lap állítása szerint a „ Parohia Ortodoxă Turda Oprișani I ” nevű egyházi oldalon a lelkész hónapok óta közöl oltásellenes tartalmakat, és félrevezető, dezinformáló összeesküvés-elméleteket, és számos olyan médiatartalmat, amely a járványügyi intézkedések ellen hat.A lelkész a hívei között aláírásokat gyűjt egy petícióhoz, amely ellenzi az egészségügyi védő és megelőző intézkedéseket, mint a védőmaszk viseletét, a fizikai távolságtartást, vagy éppen az oltást. Ezen túl tartalmakat oszt meg az emberi DNS-t tönkretevő nanobotokról, illetve arról, hogy közeleg a világ vége.A lelkésznek Tordán közel 3500 híve van, a közösségi média oldalon pedig több mint 4300 ember követi.A jelenségre több lelkész kollégája is felfigyelt, és kommentekben figyelmeztették az embereket a tényállásra. Például, katonai-tábori lelkész figyelmeztető jellegű tartalmat kommentált, mi szerint a világjárvány nagyon veszélyes jelenség. Cătălin Varga így válaszolt neki: „Látom felbátorodtál mióta militarizálódtál. Az én könyvem az első világháborúról jó volt, vagy az is fertőző volt? Gyenge magatartás, atyám.”Egy másik lelkész,, egy kommentben arra figyelmeztette, hogy meg kellene őriznie ítélőképességét, és nem kellene egy egyházi oldalon a saját meggyőződéseit népszerűsítenie. Varga elégedetlenségét kifejezve válaszolt: „Mint olyan, aki azt hiszi magáról, hogy jártas a pszichológiában, meg kellene tudd különböztetni a magánvéleményt a nyilvános televízióban lévő véleménytől. (...)” – írta, arra utalva, hogy számos olyan véleményt osztott meg, ami különböző televíziós adásokban mentek. (A G4media megkereste azzal a kérdéssel, hogy az egyház nevében miért terjeszt oltásellenes tartalmakat. Cătălin Varga elmondása szerint kitart meggyőződései mellett, mivel azok mélyen gyökereznek.„A dolgok látszanak, aki akarja látni, az láthatja. A Covid egy hazugság, mint ahogy az oltás is az. Figyeljenek arra, hogy a valóságban hogyan szorítják vissza a jogainkat. A világjárvány egy világszintű összeesküvés, más mondanivalóm nincs erről a témáról” – nyilatkozta a lapnak.Cătălin Varga szakmai önéletrajza szerint 2009-ben informatikai egyetemet végzett, majd 2014-ben ortodox teológiát, amelyből 2016-ban tette le a mesteri, és 2020-ban a doktori vizsgáit. 2014-ben szentelték pappá. ( g4media