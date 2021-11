Kelemen Hunor: lesz két új tárca, egy családügyi, valamint egy turisztikai és vállalkozásfejlesztési mininisztérium

Lesz két új minisztérium a leendő kormányban - jelentette be Kelemen Hunor a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a nemzeti kisebbségek képviselőivel folytatott vasárnapi koalíciós egyeztetések után.



Az RMDSZ elnöke elmondta, elkészült a kormányprogram, véglegesítették a koalíció működését szabályozó politikai megállapodást, és egyezség született a leendő kormány struktúrájáról is. Mindezeketállamfővel is ismertetik a hétfői formális kormányalakítási tárgyalásokon, csütörtökön pedig teljes jogkörű kormánya lesz szerinte az országnak.Kelemen beszámolt arról is, hogy lesz két új minisztérium a leendő kormányban: létrehozzák a turizmusért és a vállalkozásokért felelős minisztériumot, valamint a családokért és ifjúságért felelős tárcát. "Románia demográfiai gondokkal küzd, új, hatékony családtámogatási politikára van szükség, ezért mi kezdeményeztük és támogattuk a családokért felelős minisztérium létrehozását" - fogalmazott.A szövetségi elnök meggyőződését fejezte ki, hogy a PNL, a PSD és az RMDSZ hétfőn közös miniszterelnök-jelöltet fog javasolni az elnöki hivatalban az államfőnek a kormányalakítási egyeztetéseken.