Hivatalos: a PSD vezetősége megszavazta, hogy Nicolae Ciucă legyen a kormányfő

UPDATE 12:00



A Szociáldemokrata Párt (PSD) országos politikai tanácsa megszavazta, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) kapja elsőként a miniszterelnöki tisztséget a PSD, PNL, RMDSZ alkotta rotációs kormányban - jelentette be a vezetőtestület ülése után Radu Oprea szóvivő.



A PNL Nicolae Ciucát javasolja a kormányfői tisztségre.



A szociáldemokraták kilenc minisztériumot fognak vezetni a PSD, PNL, RMDSZ alkotta rotációs kormányban, és övék lesz a miniszteri rangú kormányfőtitkári tisztség is - jelentette be a szóvivő.



A szociáldemokraták a következő tárcák élére nevezhetnek ki minisztereket: pénzügyminisztérium, védelmi minisztérium, gazdasági minisztérium, szállítási és infrastruktúráért felelős tárca, mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium, egészségügyi tárca, munkaügyi és szociális védelmi minisztérium, művelődési tárca, ifjúsági és családügyi minisztérium. (agerpres)



Az eredeti hír:



Források: a PSD vezetősége megszavazta, hogy Nicolae Ciucă legyen a kormányfő



Ma 12-től találkoznak a PNL, PSD és RMDSZ vezetői Klaus Johannis államfővel a kormányalakítási tárgyalások folytatására.



Marcel Ciolacu pártelnök a PSD országos politikai tanácsának hétfő reggeli ülése előtt azt nyilatkozta, a Cotroceni-palotában délben sorra kerülő egyeztetést követően lesz egy újabb vezetőségi ülésük, akkor határoznak majd a miniszterjelöltekről. Hozzátette, hétfőn várhatóan aláírják a koalíciós megállapodást és kedden megválasztják a szenátus és a képviselőház új elnökeit.



A hétfő reggeli ülés kapcsán Ciolacu azt mondta, ismerteti a rotációs kormány struktúráját mindkét változatban, liberális, illetve szociáldemokrata miniszterelnökkel a kabinet élén, elmondja kollégáinak, hogy melyik változat milyen feltételekkel jár, majd meghozzák a döntést arról, hogy melyik variánst érvényesítsék először.



Források szerint a PSD vezetősége egyhangúan megszavazta a kormányra lépést a PNL-vel és az RMDSZ-szel közösen, valamint azt a kormánystruktúrát is, amely az utóbbi napok tárgyalásai során körvonalazódott. A PSD vezetői megszavazták azt is, hogy a koalíciós kormány első miniszterelnöke Nicolae Ciucă legyen. A Digi24-nek nyilatkozó források szerint Marcel Ciolacu azzal érvelt kollégáinak, hogy amennyiben a PNL jelöltje lesz a rotációs kormnyban az első kormányfő, akkor előnyösebb az a PSD számára, mivel 18 hónapig megkapják a pénzügyminiszteri tárcát, ily módon gyakorlatba ültethetik a "szociális intézkedéscsomagot". A PSD-nek ebben a felállásban további fontos miniszteri pozíciók is jutnának: a szállításügyi, munkaügyi, családügyi, védelmi, gazdasági vagy mezőgazdasági tárca is az övék lehet.



(agerpres, digi24)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!