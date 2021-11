Ludovic Orban: természetellenes és szégyenteljes a PSD-vel való koalíció

Természetellenesnek és szégyenteljesnek nevezte a Nemzeti Liberális Párt (PNL) Szociáldemokrata Párttal (PSD) való koalícióra lépését Ludovic Orban.



A volt liberális pártelnök az alakulat országos politikai bürójának hétfő reggeli ülése előtt elmondta, az új vezetőség csak "végrehajtja a Cotroceni-palotából érkező parancsokat", még a párt alapszabályát sem ismeri. Meglátása szerint a pártelnöki tisztségből is csúfot űztek, hiszen az alakulat elnökét kizárták a koalíciós egyeztetésekből, noha neki kellett volna irányítánia a tárgyalásokat."Ez egy szégyenteljes, természetellenes szövetség, amely a ránk szavazó polgárok megvetéséről árulkodik" - fogalmazott.miniszterelnöki jelölése kapcsán Orban rámutatott, Ciucă mindössze egy éve tagja a pártnak, ugyanakkor meglátása szerint egy liberális értékeket valló alakulat nem támogathat olyan jelöltet, aki "egész életében vagy parancsokat osztogatott, vagy parancsokat hajtott végre".Úgy véli, a szociáldemokratákkal való koalícióra lépés egyúttal azt is jelenti, hogy nem fogják kijavítani az igazságügyi törvényeket, noha mind a PNL, mind Klaus Iohannis államfő elkötelezte magát emellett.Orban a miniszterelnökök rotációját is bírálta. Azt mondta, ennek egyik nagy hátulütője, hogy a jelenlegi egyezség alapján 2024-ben, amikor európai parlamenti, államfő-, helyhatósági és parlamenti választásokat is tartanak Romániában, éppen a PSD-jé lesz a kormányfői tisztség.A volt pártelnök szerint azért nem volt hajlandóság a PNL-ben a korábbi koalíciós partner Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR) való tárgyalásra, mert "Johannis ezt az irányvonalat szabta meg: a PSD-vel kell kormányt alakítani".Ludovic Orban rámutatott, ha aláírják a koalíciós megállapodást, több mint valószínű, hogy alapítani fog egy új pártot.A PNL országos politikai bürójának ülésén a PSD-vel és az RMDSZ-szel folytatott koalíciós egyeztetések eredményeit ismerteti a tárgyalóküldöttség. Ezután kerül sor a Cotroceni-palotában a formális kormányalakítási tárgyalásokra, amelyek után az államfő várhatóan bejelenti, hogy kit bíz meg kormányalakítással.