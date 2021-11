CNN-riport Romániáról: az álhírek és vallásos babonák halálos kombinációja érvényesült

Helyszíni riportban számol be a CNN amerikai hírtelevízió a koronavírus-pandémia romániai negyedik hullámáról. Romániában európai szinten az egyik legalacsonyabb az átoltottság, és az eddigi legsúlyosabb negyedik hullám rengeteg halálos áldozatot követelt.



"Ez könyörtelen, kegyetlen", sóhajt, a bukaresti egyetemi kórházban dolgozó egyik asszisztens az intézmény halottasházában. A halottasház 15 férőhelyes, de 41 holttestet voltak kénytelenek bezsúfolni oda. Soha nem gondoltam volna, amikor dolgozni kezdtem, hogy valaha ilyesmit érek meg, soha nem gondoltam, hogy egy ilyen katasztrófa történhet, hogy egész családokat kell eltemetnünk egyszerre - mondta az asszisztens. Néhány emelettel fennebb az intenzív terápiás osztályon egy nővér ágyneműt cserél az egyetlen megüresedett ágyon: aki azelőtt ott feküdt, már elhunyt.Az alacsony átoltottságot az egészségügyi dolgozók és a döntéshozók több faktornak tulajdonítják, beleértve a hatóságok iránti bizalmatlanságot, mélyen gyökerező vallásos hitet, valamint a közösségi hálózatokon futótűzként terjedő oltásellenes tévhiteket.Az ország egyik legismertebb oltásellenese egy szenátor, Diana Sosoaca - hívja fel a figyelmet a CNN.Valeriu Gheorghita katonaorvos, az oltáskampány országos koordinátora is nyilatkozik a riportban: elmondja, hogy az intenzív terápiás osztályok tele vannak, több százan halnak meg naponta, és a fertőzés miatt elhunytak több mint 90%-a nem volt beoltva. A CNN beszámol arról is, hogy Bukarestben már láthatóak azok a bannerek, amelyeken fekete-fehér képeken orvosok súlyos betegeket kezelnek, a következő felirattal: "Fulladoznak. Könyörögnek nekünk. Megbánták."Vidéken még inkább szkeptikusak az emberek az oltásokkal szemben. Az országos utolsó átoltottságú Suceava megyében egy helyi orvos a CNN-nek elmondja, errefele az emberek nagyon vallásosak, és sajnos kevés pap oltáspárti. Sok kórházba került beteg meséli, hogy otthon a vallásos ortodox közösségében a pap tanácsolta nekik, hogy ne oltassák be magukat. Az egyik oltásellenes pap,ráadásul még polgármesteri tisztséget is betölt a Bosanci nevű faluban. A CNN-nek azt nyilatkozza: az oltás nem biztonságos. A falu lakosságának mindössze 11%-a van beoltva.

Az oktatás hiánya, valamint a helyi vezetők személyes befolyása és a hagyományos vallási meggyőződés halálos kombinációt eredményezhet - állapítja meg riportjában a CNN.

Temetés temetést ér a suceavai sírkertekben. Az oltás élet és halál különbségét jelenti, ám sokan ezt csak haláluk előtt értik meg - mondja Ionita, az asszisztens.A teljes riport itt elolvasható.