Turcan bedobta a bombát: péntektől nincs pénz nyugdíjra és gyermekpénzre

Raluca Turcan ügyvivő munkaügyi miniszter Florin Cîţu PNL-elnök lemondását kérte, amiért rosszul alkudozott a Szociáldemokrata Párttal, és amiért november 26-tól nincs már pénz a nyugdíjakra és a gyermekpénz kifizetésére az érintetteknek.



Cîţu erre reagálva kijelentette: bírálójának jogában állt volna megtenni az észrevételeit a végrehajtó bizottság mai ülésén, amelyen nem vett részt.

"Ő a munkaügyi miniszter, vállalja a felelősséget azért, ha elfogyott a nyugdíjakra szánt pénz" - tette hozzá.

Turcan a RFI beszámolója szerint azzal vádolta Cîţut , hogy (politikai) "pókeren játszotta el" még a nyugdíjra szánt pénzeket is, annak ellenére, hogy

ő több mint egy hónapja többször is jelezte, hogy november 26-ától nem lesz pénz nyugdíjra és segélyre, "mert átcsoportosítottad, csak azért, hogy jól mutassanak a számok a Facebook-bejegyzéseidben", írta Turcan.

Egy forrás szerint

több mint 2,7 milliárd lejről van szó

, amit az első költségvetés-kiigazításkor lefaragtak a Munkaügyi Minisztériumtól azzal az ígérettel, hogy a második kiigazításkor visszaadják a pénzt – írja a Digi24. Az idézett forrás szerint

a pénzt már rég vissza kellett volna utalni a munkaügyi tárcának, ám a második költségvetés-kiigazítás a politikai válság miatt elhúzódott.

Raluca Turcan egyébként nem kap tárcát az alakuló új kormányban. Cîţu szerint a PSD-vel kötött koalíció kompromisszumot jelent, amely "nem feltételek nélküli"; ő monitorozni fogja a működését, felügyel arra, hogy a lakosság érdekei ne sérüljenek, Románia pénzügyi stabilitása ne kerüljön veszélybe. A PNL tagjai tovább fognak küzdeni a liberális elvekért, amelyeket belefoglaltak a kormányprogramba is - szögezte le. "Az egyeztetések előtt meghoztunk bizonyos döntéseket. (...) itt az ideje, hogy a romániaiak értesüljenek, miért kellett ezeket a döntéseket meghoznunk a PNL-ben. Két hónap alatt nem sikerült egy többséget kialakítani, bár több változattal is próbálkoztunk. Így jutottunk ehhez a kompromisszumos megoldáshoz, ehhez a koalícióhoz" - fejtette ki a politikus a PNL székhelyén, az elnöki hivatalban tartott kormányalakítási egyeztetések után.Cîţu azt is elmondta, hogy a PNL országos politikai bürója a liberális miniszterek listáját hagyta jóvá, és nem szavaztak az ülésen külön-külön a miniszterjelöltekre.A koalíciós tárgyalások eredményeivel elégedetlen párttársait a PNL elnöke emlékeztette arra, hogy a liberálisok küldöttségét nem ő vezette, ugyanakkor a végrehajtóbizottság megszavazta a párt miniszterjelöltjeit.Hangsúlyozta, hogy az európai alapokért felelős tárcát liberális miniszter fogja irányítani a koalíciós kormányban, és ez szerinte jelentős eredmény.Emlékeztetett arra, hogy az országos helyreállítási terv nem változik, így érvényben maradnak azok a reformcélkitűzések is, amelyekben az ő kormánya korábban az Európai Bizottsággal megállapodott. "Ezek a reformok szavatolni fogják, hogy Románia nem fog letérni a költségvetés-csökkentési pályáról, a gazdaság stabilizálódni és fejlődni fog a következő időszakban" - jelentette ki.