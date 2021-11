Ciolacu: hétfőn költségvetés-kiigazítást kell végrehajtani, hogy legyen pénz a nyugdíjakra

Az új kormánynak már jövő hétfőn költségvetés-kiigazítást kell végrehajtania - reagált hétfőn a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke Raluca Turca ügyvivő munkaügyi miniszternek arra az aznapi bejelentésére, hogy nincs már pénz a nyugdíjak és a gyereknevelési pótlék kifizetésére.



sajtótájékoztatóján elmondta, véleménye szerint a PSD pénzügyminiszter-jelöltjének kedden találkoznia kellenejelenlegi ügyvivő pénzügyminiszterrel, hogy előkészítsék a hétfői költségvetés-kiigazítást. Hozzátette: pártja már három hónapja jelezte, hogy a kormány hozzányúlt a nyugdíjalaphoz.A PSD elnöke szerint Raluca Turcannak már akkor tiltakoznia kellett volna, amiért pénzt vonnak el a minisztériumától. "Miniszterként a párttagságot félretéve a románok érdekeit kell szolgálni, nem utólag siránkozni" - jegyezte meg a politikus.Ciolacu arról is beszélt, hogy szerinte legalább 2024-ig kormányozni fog a Nemzeti Liberális Párt, a Szociáldemokrata Párt (PSD) és az RMDSZ koalíciója.A PSD elnökét hétfői sajtótájékoztatóján megkérdezték az újságírók: szerinte lesz-e esélyük a szociáldemokratáknak másfél év múlva átvenni a miniszterelnöki tisztséget a PNL-től, ahogy a koalíciós megállapodásban szerepel.Ciolacu úgy reagált: ha együttműködésről van szó, mindig jóhiszeműen viszonyul a politikustársaihoz, a korábbi ellenfeleihez is. Hangsúlyozta, a PSD-nek fel kellett vállalnia a kormányzást az ország stabilizálása érdekében. A politikus egy másik újságírói kérdésre azt válaszolta, nincsenek üzleti kapcsolataikijelölt miniszterelnökkel, nem is családi barátok. "Ismerjük egymást abból az időszakból, amikor én Buzău alpolgármestere voltam (...). Nem vettünk részt együtt családi rendezvényeken, borozásokon, nem is töltöttük együtt soha a szabadságunkat" - jelentette ki Ciolacu.Közölte azt is: a PSD azért támogatta, hogy elsőként a PNL vegye át a miniszterelnöki tisztséget a rotációs kabinet élén, mert sikerült kialkudniuk a liberálisokkal, hogy a szociáldemokraták által kért szociális intézkedések kerüljenek be a kormányprogramba. Megjegyezte, pártja jogosult lett volna arra, hogy elsőként kapja meg a miniszterelnöki tisztséget, mert megnyerte a parlamenti választásokat, de erről a PSD lemondott, mert "az emberek érdekét szolgáló intézkedések fontosabbak a múlandó posztoknál".