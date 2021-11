Şoşoacă megint nem viselt maszkot: szenátortársa feljelenti a rendőrségen

A szenátus védelmi bizottságának elnöke, Nicoleta Pauliuc a felsőház plénumának hétfői ülése után a sajtóval közölte: fel fogja jelenteni a rendőrségen Diana Şoşoacă szenátort a maszkviselet elmulasztása miatt.



A Nemzeti Liberális Párt (PNL) politikusa elmondta, videofelvétellel tudja bizonyítani a szenátortársa szabályszegését.Nicoleta Pauliuc már korábban, a felsőház ülése közben riasztotta a rendőrséget a 112-es egységes segélyhívó számon, mert a teremben tartózkodó szenátorok közül többen nem viseltek maszkot. Meg is érkezett a helyszínre egy civilbe öltözött rendőr, aki a házszabály értelmében csak a háznagyok jóváhagyásával léphetett volna be az ülésterembe, hétfőn azonban a szenátus egyik háznagya sem tartózkodott a parlament épületében - mondta el Nicoleta Pauliuc."A szenátor asszony pedig nem volt hajlandó elhagyni a termet, hogy találkozzon az állami hatóságok képviselőivel. A parlamenti igazolványa mögé bújt" - jelentette ki a szakbizottsági elnök.Nicoleta Pauliuc közölte, hogy nem hagyja annyiban az ügyet, kedden írásos feljelentést tesz a rendőrségen Diana Şoşoacă ellen.A PNL politikusa a plénum ülésén is felszólalt és szóvá tette: a parlament nem várhatja el az állampolgároktól a törvények betartását, ha a törvényhozók maguk megszegik a jogszabályokat.