Johannis a transznisztriai konfliktus Moldova területi épségét tiszteletben tartó megoldását szorgalmazza

Románia a Moldovai Köztársaság európai integrációjának stratégiai partnere marad - jelentette ki kedden Klaus Johannis, miután fogadta hivatalában Maia Sandu moldovai elnököt.



A találkozót követő sajtótájékoztatón az államfő elmondta, a két országot erős kapocs - a közös nyelv, kultúra és történelem - köti össze, Románia pedig azt szeretné, hogy Moldovai Köztársaság európai modell szerint fejlődjön. "Románia továbbra is Moldovai Köztársaság legközelebbi barátja marad" - jelentette ki.Klaus Johannis szavai szerint idén rendkívül intenzív volt a két ország együttműködése kormányzati és parlamenti szinten is, emellett a felek kölcsönösen segítséget nyújtottak egymásnak a koronavírus-járvány következményeinek leküzdésében.Az államfő elmondta, a keddi találkozón a többi között a két ország energiahálózatának összekapcsolásáról és energiabiztonságának megszilárdításáról, a szállítási és a távközlési infrastruktúra fejlesztéséről, az oktatás területén való együttműködésről tárgyalt Maia Sanduval.Beszámolója szerint a megbeszélésen terítékre kerültek a térség biztonságával kapcsolatos kérdések is. Klaus Johannis közölte, hogy Románia a transznisztriai konfliktus békés, Moldovai Köztársaság területi épségét tiszteletben tartó megoldását szorgalmazza.Az államfő úgy fogalmazott: Románia bebizonyította, hogy sohasem hagyja cserben Moldovai Köztársaságot, és meggyőződését fejezte ki, hogy a közös erőfeszítések révén a Pruton túli országban előrelépések történnek majd az európai integráció és a reformok terén.