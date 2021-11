„Politikai bányászjárást műveltetek”: civilek és közéleti szereplők manifesztója a PNL-PSD-RMDSZ koalícióhoz

Nem hagyjuk el Romániát („Nu abandonăm România”) címmel írt alá manifesztót és egyben nyílt levelet a most alakuló PNL-PSD-RMDSZ kormánynak címezve 17 civil szervezet és közel félszáz közéleti személyiség, amelyben arra figyelmeztetnek: a civil társadalom utcára vonul, amennyiben a politikum az ország európai sorsát eddig biztosító "vörös vonalakat" lép át.



"Elképedéssel és undorral néztük végig, hogy semmi sem akadályozhatta meg Önöket abban, hogy a többségi szavazás elvének legszégyenteljesebb elárulását kövessék el 1990 óta: még a napi több száz haláleset sem" - írja kiáltványban.

A levélben traumatikusnak nevezik az elmúlt néhány hónap kormányválság-sorozatát, "egy politikai bányászjárásnak".

Mint ahogyan az Iliescut támogató bányászjáráskor is történt, most önök hatalomra juttattak egy olyan kormányt, amely valójában restauráció; mint akkoriban a bányászok, most Önök is szétverték azt, ami hetek-hónapok (és ezúttal évek) alatt épült fel azokkal a tüntetésekkel, amelyek európai sorsot követeltek Romániának - írják.A civil társadalom képviselői ugyanakkor azt üzenik az új kormánynak, hogy „figyelünk arra, hogy megakadályozzuk, hogy veszélyes törvényeket vezessenek be”. Végül „ugyanazt kérjük az új uralkodóktól, amiért az utcákon is tiltakoztunk”: az igazságszolgáltatás törvényeinek reformját (az MCV jelentései és a Velencei Bizottság határozatai szerint; beleértve a SIIJ eltörlését, kizárva annak más formában történő újbóli felállítását), a választójogi törvények reformját (kétfordulós polgármesterválasztást), a különnyugdíjak eltörlését, a büntetlen előéletű emberekből álló kormányt, az állami intézmények depolitizálását, a kompetencia és a meritokrácia kritériumainak alkalmazását a teljes átláthatósággal lebonyolított közpénz-elköltések során. A Revista 22-ben megjelent nyílt levél kezdeményezői:Csatlakozó szervezetek:Az aláíró közéleti személyiségek közttörténész, egyetemi tanár,író,filmproducer,zenész, színész, a Colectiv-tragédiát követő tüntetéssorozat egyik vezéralakja ésvolt igazságügyi miniszter neve is szerepel. A lista nyitott - zárul a manifesztó szövege.