Egy PNL-s képviselő informatikai eszközeinek átvizsgálását kéri a DNA

A képviselőház jóváhagyását kéri a korrupcióellenes ügyészség (DNA) ahhoz, hogy átvizsgálhassa a befolyással üzérkedéssel gyanúsított Gheorghe Adrian Miuţescu képviselő informatikai eszközeit.



Szerdai közleménye szerint a DNA eljuttatta kérését az igazságügyi miniszterhez, aki ezt továbbítani fogja a parlamentnek. Az ügyészség emlékeztet arra, hogy a büntetőeljárási törvénykönyv előírásai szerint ha a gyanúsított a parlament tagja, akkor az informatikai eszközeinek átvizsgálása csak a képviselőház vagy a szenátus jóváhagyásával történhet.A DNA november 12-én jelentette be, hogy bűnvádi eljárást indított a Nemzeti Liberális Párt (PNL) Argeş megyei szervezetének elnöke, Adrian Miuţescu parlamenti képviselő ellen. A politikust befolyással üzérkedés többrendbéli bűntettével gyanúsítják.Az ügyben eljárás indult a PNL piteşti-i szervezetének elnöke, Gelu Tofan alpolgármester, az Argeş megyei egészségbiztosító pénztár igazgatója, Cristian Mitrofan és Ovidiu Chiru fogyasztóvédelmi felügyelő ellen is. Előbbi kettőt befolyással üzérkedés bűntettével, utóbbit befolyással üzérkedés bűntettére való felbujtással gyanúsítják.A DNA szerint idén április és július között Ovidiu Chiru felbujtására Adrian Miuţescu, a párttisztségéből fakadó befolyását felhasználva rávette az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékeseit arra, hogy az előbbi gyanúsítottat nevezzék ki az Argeş megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség vezetőségébe. Ezt annak ellenére sikerült elérnie, hogy az Ovidiu Chiru által megcélzott posztot versenyvizsgán nyerte el egy másik személy.Az ügyészek szerint Adrian Miuţescu hasonló módszerrel elérte egy másik személy kinevezését is a dél-munteniai regionális fogyasztóvédelmi felügyelőség vezetőségébe, illetve kijárta azt is, hogy utóbbi intézmény székhelyét Ploieşti-ről Piteşti-re költöztessék.A politikust azzal is gyanúsítják, hogy idén júliusban és augusztusban a befolyását felhasználva rávett egy közjogi méltóságot és a megyei tanfelügyelőséget, hogy járuljanak hozzá több tanfelügyelő és iskolaigazgató kinevezéséhez vagy tisztségben tartásához. Tavaly az ügyészek szerint Adrian Miuţescu a Román Posta vezetőségénél is latba vetette a befolyását egy személy alkalmazása, egy másiknak pedig egy vezető beosztásba történő kinevezése érdekében. PublicDomainPictures képe a Pixabay -en.