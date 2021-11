Az USR árnyékkormányt alakít, és nem tartják kizártnak az Orbannal való együttműködést sem

Dacian Ciolos, az USR elnöke exkluzív interjút adott a Digi24 hírtelevíziónak, ahol kifejette: az USR árnyékkormányt alakít és ők fogják létrehozni Bukarestben a „liberális pólust”, így készülnek majd a 2024-es választásokra.



„Minden minisztériumnál voltak olyan minisztereink vagy államtitkáraink, akik tudják, hogy mit hagytak hátra. Aktív kollégáink vannak a parlamentben is, akik majd árnyékkormányként alternatív megoldásokkal állnak elő, ha látják, hogy a kormány tagjai rossz javaslatokkal jönnek. Érvekkel fogjuk bírálni őket, de ugyanakkor megoldásokat is kínálunk, hogy megmutassuk: vannak más lehetőségek is – mondta Cioloș.Az USR elnöke ugyanitt megerősítette, hogy nem zárják ki az együttműködéstvolt PNL elnökkel és más liberálisokkal sem.„Mindez attól függ, hogy mit szeretne Orban. De nem zárjuk ki a párbeszédet az olyan PNL-sekkel sem, akiket a józan ész vezérel. Én azt látom, hogy egész komoly problémák vannak a párton belül, már egészen vérzik. És itt komolyan fogunk beszélni, mert az USR fontosnak tartja, hogy legyen egy reformképes ellenzék, ami igazán liberális, ezért nyitottak leszünk az együttműködésre akár a PNL-vel, vagy akár másokkal is” – mondta Cioloș.Hozzátette, az USR célja, hogy 2024-ben választásokat nyerjen, alternatívát javasolva Románia fejlődésének. De mint az elnök kifejtette, az sincs teljesen kizárva, hogy addig visszalépjenek a kormányzásba.