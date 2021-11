Az ultraortodox Gabriela Firea támogatná az abortuszt és a szexuális nevelést is, bizonyos feltételek mellett

Első olvasásra meglepő kijelentéseket tett szerdai meghallgatásán Gabriela Firea, az újonnan létrehozott családügyi tárca élére jelölt miniszter. Támogatná az abortuszt és a szexuális nevelést is - röviden így lehetne összefoglalni a lényegét a beszédének, azonban érdemes megnézni kicsit közelebbről a szöveget.



minden nő hozzájuthasson minőségi orvosi szolgáltatásokhoz, minőségi tanácsadáshoz, a gyontatójával való konzultációhoz - ha hívő személyről van szó

minden gyermek részesüljön az egészségügyi nevelésben, még a szexualitást érintő ismeretek is legyenek benne

– jelentette ki Firea a munkaügyi és esélyegyenlőségi parlamenti bizottságban való meghallgatásán. Miközben úgy tűnik, hogy határozottan kiáll az abortuszjog mellett, egy rövid mellékmondatban felvillantja annak a lehetőségét, hogy az ortodox egyház, lelkigondozás címszó alatt befolyásolhassa a terhességmegszakításra jelentkező nők döntéseit.Ebben a kontextusban nem árt megemlíteni, hogy Gabriela Firea bukaresti főpolgármestersége alatt óriási összegekkel támogatta a BOR-t, a Román Ortodox Egyházat: 2017-ben 65 millió lejt különítettek el erre a célra a főváros büdzséjéből, ebből mintegy 19 millió lej a Nemzet Katedrálisának jutott. 2018-ban a bukaresti városháza által az egyházaknak elkülönített összeg elérte a 121 millió lejt, a Nemzet Katedrálisának juttatott összeg pedig elérte a 45 milliót. 2019 elején is mintegy 53 millió lejt különítettek el az egyházakra, 10 milliót csak a Nemzet Katedrálisára.Visszatérve Firea parlamenti meghlagatására, a családügyi tárca várományosa hangsúlyozta azt is, hogy- utalva arra, hogy Romániában, a kommunista időszakban, tilos volt az abortusz.A családügyi tárca élére jelölt miniszter kijelentette, hogy támogatja az iskolai egészségügyi nevelést, amelyben lehetnek a szexualitásra vonatkozó ismeretek is, feltéve, hogy a kiskorúak szülei vagy hivatalos gyámjai beleegyeznek a gyereik részvételén az illető tanórákon.– mondta Firea. Azonban nem tartaná kötelezőnek, amint kiderül a nyilatkozatból, és a szülőkre bízná a döntés meghozatalát.Firea bemutatott néhány, a kormányprogramon keresztül megvalósuló intézkedést, és emlékeztetett arra, hogy a gyerekpénz 2 éves korig 427 lejről 600 lejre, a 2 és 18 év közötti gyermekek után pedig 214 lejről 243 lejre – írja a Hotnews. Elmondta, hogy az új minisztérium támogatja a munkahelyi bölcsődék létrehozását, az afer school program megvalósítását, a családok anyagi támogatását tablettek, laptopok vásárlására az online oktatás gördülékenyebbé tételére, személyi kölcsönök felvételét fiatal családok számára, lakásépítési hitelkonstrukciók kidolgozását, stb.független parlamenti képviselő jegyezte meg a meghallgatáson, hogy mindaz, amit a miniszterjelölt felsorolt, más tárcák által is megvalósítható programok. "Úgy tűnik, kimondottan az ön számára hoztak létre egy minisztériumot " - mondta Alexandru, hozzátéve: a sors iróniája, hogy az aállamfő írja majd alá családügyi miniszteri kinevezését, akit Firea 2014-ben az elnökválasztási kampányban éppen azzal támadott, hogy gyermektelen. Violeta Alexandru: "micsoda irónia, az elnök úr családügyi miniszterré fogja kinevezni, pedig ön azt mondta neki, hogy egy család nem normális, ha nincs gyereke."Gabriela Firea 38 igen szavazattal, 18 nem szavazattal és 4 tartózkodással kedvező véleményezést kapott a család- és ifjúsági miniszteri posztra.