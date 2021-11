Frissítés: beiktatták a kormányt. A koalíciótól a stabilitást remélik a nyilatkozók

Frissítés 14:20: Aláírta csütörtökön Klaus Johannis államelnök a Nicolae Ciucă vezette kormány kinevezését - közölte az államelnöki hivatal.



A kormány mindent megtesz azért, hogy Románia túllépjen a koronavírus-járvány okozta problémákon - jelentette ki Ciucă, miután a parlament megszavazta kabinetjének a beiktatását. A kijelölt miniszterelnök megköszönte a törvényhozók bizalmát, de köszönetet mondott azoknak is, akik a kormánya ellen szavaztak. 'Megértettem az ellenzék részéről felszólalók üzenetét is' - jegyezte meg. Nicolae Ciucă hangsúlyozta, a román állampolgárok érdekeit helyezi kormányzása középpontjába. Azt ígérte, kabinetje mindent megtesz azért, hogy az ország túllépjen a koronavírus-járvány okozta problémákon, illetve azért, hogy meghatározza a Románia fejlesztésére irányuló erőfeszítések irányvonalait.Bizalmat szavazott Nicolae Ciucă kijelölt miniszterelnök kormányának csütörtöki ülésén a parlament plénuma.A Ciucă-kabinet 318 támogató és 126 ellenszavazatot kapott a titkos, golyós szavazáson. A kormány beiktatásához legkevesebb 234 szavazatra volt szükség. A parlament döntését továbbítják az államelnöknek.

Megkezdődött a képviselőház és a szenátus együttes ülése, amelyen az új PNL-PSD-RMDSZ kormány beiktatásáról szavaznak a törvényhozók. Akijelölt kormányfő vezette kabinet jóváhagyásáról döntő ülést, a képviselőház elnöke vezeti. Ciolacu bejelentette, hogy a 466 törvényhozóból 298 van jelen a teremben.

Az egyik hiányzó Florin Cîțu PNL-elnök, a szenátus elnöke.

Nicolae Ciucă ismertette a kormányprogramot és a kabinet névsorát.

A két ház titkos, golyós szavazással dönt a kormány beiktatásáról.

Az új kormány minden intézkedése a kiszámíthatóságot, a stabilitást és Románia fejlődését lesz hivatott szolgálni

- jelentette ki a kijelölt miniszterelnök. Felszólalásában Ciucă azt mondta, miniszter kollégáival mindent megtesznek majd az ország gazdasági, társadalmi és egészségügyi helyzetének javítása érdekében.Mint kiemelte, a koalíciót alkotó pártok félretették mindazt, ami elválasztja őket, inkább arra fókuszáltak, ami összekötheti őket. "Megértettük, hogy a románok érdeke fölötte áll minden büszkeségnek és politikai ellenszenvnek" - fogalmazott Ciucă, hozzátéve, az általa vezetett kabinetnek eltökélt szándéka gyakorlatba ültetni a kormányprogramot, amely biztosítékot jelent a stabilitásra, arra, hogy az ország dolgai visszatérhetnek a normális kerékvágásba.A kijelölt kormányfő hangsúlyozta, kormánya kiemelt hangsúlyt kíván fektetni a beruházásokra, a történelmi régiókat összekapcsoló infrastruktúra kiépítésére, valamint "Románia kiegyensúlyozott fejlesztésére".Beszélt az országos helyreállítási tervről (PNRR) is, amely, mint mondta, célkitűzéseik megvalósításának alappillérét képezi. Hangsúlyozta továbbá a közszolgáltatások digitalizációjának, valamint a családok támogatásának fontosságát, és az egészségügyi rendszer megerősítését ígérte.Kormánya fenntartja az egységes adókulcsot és ellenzi az adóemelést - mondta még Nicolae Ciucă.A PSD elfogadta a kihívást, hogy a romániaiak mellé álljon, és a kormányra lépés mellett döntött - jelentette ki a parlament együttes plénumában Ciolacu."A PSD a legstabilabb és legfelelősebb párt az országban, tehát választania kellett: vagy tovább nézzük és bíráljuk az eredménytelen kormányzást, vagy pedig képességeinket és tapasztalatainkat felhasználva most azonnal megállítjuk az összeomlást, az emberek mellé állunk és stabilizáljuk az országot. Mivel a PSD soha nem fut el a felelősség elől, elfogadtuk ezt a kihívást, úgy döntöttünk, kormányra lépünk" - fejtette ki Ciolacu. A PSD-nek kötelessége megállítani az életszínvonal drasztikus csökkenését, fűzte hozzá. A PSD mindig az emberek érdekeit szem előtt tartva kormányozott, és ez ezután is így lesz - szögezte le.

(...) De a parlamenti matematika egyértelművé teszi, hogy jelenleg az egyetlen pragmatikus, felelősségteljes, realista és bölcs megoldás a széles koalíció' - fogalmazott, a PNL szenátusi frakcióvezetője.

(...) De a parlamenti matematika egyértelművé teszi, hogy jelenleg az egyetlen pragmatikus, felelősségteljes, realista és bölcs megoldás a széles koalíció' - fogalmazott, a PNL szenátusi frakcióvezetője.A liberális párti szenátor ugyanakkor Ciolacu egyik kijelentésére reagálva azt mondta, "az a két év, amiről beszél, nem volt elvesztegetett két év. Az említett két év alatt Romániának volt kormánya" - jelentette ki Fenechiu. Hozzátette, az első évben kisebbségi kormány volt, amelynek minden kezdeményezését megakadályozták, a második évben, vagyis a parlamenti választások után pedig a kormányon belüli elemek akadályozták a munkát. "Kormányzó partnerünk húzta meg a kéziféket, ahelyett, hogy a liberális intézkedéseket támogatta volna, így jutott oda a kormány, hogy szeptemberben megbukott" - állította a szenátor.

Pambuccian: a nemzeti kisebbségek aktívan részt fognak venni a kormányzásban

Varujan Pambuccian, a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának vezetője azt mondta a Ciucă-kormány beiktatásának parlamenti vitáján, hogy meglátása szerint a koalíció stabil lesz.'Végre van egy stabil kormányunk. 25 éve nem hallottak engem ilyent mondani. Mert 25 éve nem volt ilyen évünk, mint ez, ami hála Istennek végéhez közeledik. Ez a kormány stabil lesz. Arra kérem egyes kollégáimat, szokjanak hozzá a gondolathoz, hogy a többség négy összetevőből áll, a negyedik pedig a nemzeti kisebbségek csoportja' - mondta Pambuccian.A képviselő hozzátette, a nemzeti kisebbségek 'rendkívül aktívan' szándékoznak részt venni a kormányzásban.



Dan Barna: Románia elnöke a keresztapja ennek a ma születő együttműködésnek

A Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) közötti együttműködés "keresztapjának" nevezteállamfőta parlament két házának csütörtöki együttes ülésén, amelyen a Nicolae Ciucă vezette kormány beiktatásáról szavaznak a törvényhozók.

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) alelnöke felszólalásában felkérte Nicolae Ciucă kijelölt kormányfőt, hogy "őszintén és tisztességesen" vallja be, ki hozza majd a döntéseket a leendő kormányban. Hozzátette, az USR hasonlóképpen Klaus Johannis államfőt is kérte, magyarázza el a polgároknak döntéseit.

"Mert valójában Románia elnöke a keresztapja ennek a ma születő együttműködésnek. Meglepődve látom, hogy ő hiányzik erről a szomorú lakomáról. (...) Elvártam volna, hogy érdekelje egy ilyen fontos családi esemény, mint az új FSN keresztelője a parlamentben, és hogy megtisztelje azt jelenlétével" - fogalmazott.Barna szerint Iohannis immár "negyedszer ad esélyt" a szociáldemokratáknak. Úgy véli, ez nem tévedésből vagy véletlenül történik, hanem "cinizmusra és érdektelenségre" vall.Az USR alelnöke ugyanakkor gratulált a "beszerzéshez" Marcel Ciolacu szociáldemokrata pártelnöknek. Mint mondta, ez az első alkalom, amikor a PNL "önként" átadja a kormányzást valaki másnak."Nem kis dolog elmozdítani a PNL-t az első hegedűs pozícióból és a PSD függelékévé tenni. (...) Ciolacu úr, önnek sikerült az, amit még Ion Iliescu sem volt képes megtenni: kiemelte a PNL-t a történelemből és berakta a PSD mellényzsebébe" - fogalmazott.

Ciolacu: a PSD elfogadta a kihívást, hogy a romániaiak mellé álljon

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elfogadta a kihívást, hogy a romániaiak mellé álljon, és a kormányra lépés mellett döntött - jelentette ki a Ciucă-kormány beiktatásáról döntő csütörtöki parlamenti ülésen a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke.

'A PSD a legstabilabb és legfelelősebb párt az országban, tehát választania kellett: vagy a partvonalról bíráljuk tovább az eredménytelen kormányzást, vagy pedig képességeinkre és tapasztalatainkra alapozva most azonnal megállítjuk az összeomlást, az emberek mellé állunk, és stabilizáljuk az országot.

Mivel a PSD soha nem fut el a felelősség elől, elfogadtuk ezt a kihívást, úgy döntöttünk, kormányra lépünk' - fejtette ki felszólalásában Marcel Ciolacu.A képviselőház elnöke rámutatott, politikai és közigazgatási tapasztalattal rendelkező személyeket, magánszektorban jól teljesítő szakembereket és kiváló orvosokat jelöltek kormányzati tisztségekbe, mivel 'kísérletezésre nincs idő'.

'A PSD tudja, hogyan kell kormányozni, ezt mindannyiszor bizonyítottuk

, különösen akkor, amikor más kormányok által előidézett katasztrófát kellett helyrehoznunk" - fogalmazott a szociáldemokrata politikus.Ciolacu szerint

Romániának új útra kell térnie,

amelyen a munkát ösztönzik és megfizetik, 'az állam pedig vigyáz a polgáraira', különösen a kiszolgáltatottakra, akik a pandémia idején még jobban elszegényedtek. "A PSD-nek kötelessége megállítani az életszínvonal drasztikus csökkenését, emiatt már a kormányra lépését követő 'első hónaptól kezdődően gyakorlatba akarja ültetni a szociális programot' - fűzte hozzá.'A PSD mindig az emberek érdekeit szem előtt tartva kormányozott, és ez ezután is így lesz' - szögezte le.A koronavírus-járványról és az oltáskampányról azt mondta, hogy 'le kell dönteni a gyűlölet falait, amelyek az oltottak és oltatlanok között emelkednek', mert 'mindannyian vissza akarjuk kapni régi életünket', és ehhez mindannyiunk közös erőfeszítésére van szükség.Úgy vélekedett: az egészségügyi intézkedésekről az egészségügyi szakembereknek kell tájékoztatniuk a lakosságot, "a politikusoknak hátra kell lépniük'.

Simion gúnyosan kérte számon Florin Cîţu távollétét



A kormányiktatás csütörtöki parlamenti ülésén George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) társelnöke a tribünről Marcel Ciolacu szociáldemokrata pártelnökhöz intézte szavait, azt kérdezve tőle, hogy

merre 'rejtőzködik' Florin Cîţu szenátusi elnök, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezetője.



'Hova rejtőzött Florin Cîţu? Fél, szégyelli magát? Vagy talán depresszióba esik? (...) Valószínűleg Klaus Iohannisszal van' - mondta Simion.

Az AUR társelnöke kijelentette, hogy 'Klaus Johannis ellenzéke' lesz, és arra kérte a 'valódi' és 'nemzeti-liberális' törvényhozókat, hogy

csatlakozzanak az AUR-hoz, mert Johannis diktatúrája senkinek sem fog tetszeni.

Turos Loránd: a koalíciónak az alkotmányreformra is lehetősége lesz

A nagykoalíció nem ideológiai alapon jött létre, az egyetlen megoldásnak mutatkozott az ország stabilitásának biztosítására - jelentette ki a Ciucă-kormány beiktatásáról döntő csütörtöki parlamenti ülésen Turos Loránd.

Az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője felszólalásában 'komolynak, mélyrehatónak és felelősségteljesnek' nevezte azokat a tárgyalásokat, amelyek nyomán a koalíciót alkotó pártok a nézeteltéréseiket félretéve közös nevezőre jutottak.



Úgy vélekedett: ennek a jelentős parlamenti többséggel rendelkező koalíciónak az ország irányítása mellett módjában áll majd új közpolitikákat megvalósítani, illetve 'átgondolni és reformálni' az alkotmányt.'Ez a többség jelenleg az egyetlen megoldás a stabilitás és a tervezhetőség biztosítására, illetve arra, hogy felélesszük a polgárokban a magasabb életszínvonal reményét' - fogalmazott az RMDSZ politikusa.Turos szerint

a koalíciónak egy sor problémára kell halaszthatatlanul 'határozott' megoldást találnia: a koronavírus-járványra, a lakosság vásárlóerejének csökkenésére és a drágulásokra. Hozzátette: az országos helyreállítási terv esélyt ad Románia fejlődésére.

Az RMDSZ frakcióvezetője szerint a nyugdíjak, a minimális nyugdíj és a minimálbér kormányprogramba foglalt emelése konkrét segítséget nyújt az embereknek ennek a nehéz időszaknak az átvészelésére. 'A célunk közös: a polgárok jólétének megteremtése. (...) Meggyőződésem, hogy az egymás iránti tiszteletre és bizalomra alapozva ezt a közös célunkat el tudjuk érni' - jelentette ki Turos Loránd.