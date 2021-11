Kolozsváron is 16 napos kampány indul a nemi alapú erőszak ellen

2021. november 25. és december 10. között a Romániai Béke Intézet (PATRIR) a Kolozsvári Szövetséggel (civil szervezetek, intézmények, hatóságok, magán vállalatok és magánszemélyek csoportja) közösen megszervezi meg az Együtt Kolozsvárért | Alianța Clujeană | Cluj Unites - 16 napos kampány a nemi alapú erőszak ellen rendezvényt.



A rendezvénysorozat fő helyszíne Kolozsvár, emellett néhány tevékenységre Bukarestben vagy online is sor kerül. A szervezők célja, hogy a Kolozsvári Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatósággal (DGASPC) közösen hozzájáruljanak a nemi erőszakkal kapcsolatos tudatosság növeléséhez, de emellett pénzalapokat is gyűjtenek a túlélők kolozsvári menedékhelyeinek támogatására.A kampányt világszerte minden évben november 25. (a nők ellen elkövetett erőszak elleni nemzetközi nap) és december 10. (az emberi jogok nemzetközi napja) között szervezik. Ez a két dátum is jelzi, hogy a nők elleni erőszak egyben az emberi jogok megsértése is. A kezdeményezés idén 30 éves. 1991 óta a globális kampányt több mint 185 országban, több mint 6000 szervezet - köztük az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), kormányok, civil társadalmi szervezetek, alulról szerveződő mozgalmak - is megrendezik.A 16 nap alatt a kampány keretében számos eseményt és tevékenységet szerveznek Kolozsváron, de nemzetközi szinten is, a tájékoztató és oktatási rendezvényektől kezdve a nyilvános kiállításokon és filmesteken át a workshopokig és szemináriumokig. A kolozsváriak filmesteken, slam poetry-n, utcai fotókiállításon, fenntartható divatbemutatón és művészeti kiállításokon vehetnek részt. Más események, mint például a nők elleni erőszakkal kapcsolatos kérdésekről szóló közösségi beszélgetéssorozat, a különböző területeken - például a politikában, a technológiában, az üzleti életben - tevékenykedő nők találkozója, az áldozatvédelemről, a munkahelyi zaklatásról szóló jogi és oktató műhelyfoglalkozások stb. online is elérhetőek lesznek a résztvevők számára az egész országból és külföldről is - áll a szervezők közleményében.