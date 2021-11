Hivatalos okmányban kért karácsonyi disznót feletteseitől egy giurgui rendőr: pórul járhat

A Giurgiui Közlekedési Rendőrségnek az egyik rendőr kérvényt nyújtott be, amelyben kérte a vezetést, hogy mivel már van négy év régisége, utaljanak ki neki karácsonyra egy 160 kilogrammos disznót.



Az abszurd kérést a rendőr azzal fejelte meg, hogy abban a hírhedt kormányrendeletre, a sajtóban csak "kapzsisági rendeletként" hivatkozott, Liviu Dragnea féle elképzelésre hivatkozik. Aki nem emlékezne: a 114/2018-as rendeletben a PSD külön adót akart volna kivetni a multinacionális vállalatokra, de végül nem lépett érvénybe.A román sajtó szerint a kérvényt író rendőr vicc áldozata lett, állítólag a kollégák mondták neki, hogy az elmúlt években ők is így jutottak karácsonyi disznóhoz.A folytatás azonban a naiv rendőr számára nem lesz ennyire vicces, a rendőrség azt kommunikálta, hogy nyomozást indítottak az ügyben. Biztosították a nagyközönséget arról, hogy nincs olyan szabály, hogy a rendőrök disznót kérhetnek karácsonyra.Az esetről beszámoló giurgiu-news úgy tudja, korábbi években is volt már olyan, hogy húsvétra bárányt igényeltek a rendőrök, de akkor nem adtak be hivatalos kérvényt ez ügyben.