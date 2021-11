Cioloș: a PNL egy része a PSD karjaiba omlott, és szeptember óta nem álltak velünk szóba

Elutasította csütörtökön a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke azokat a vádakat, miszerint az USR felelős a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) közötti koalíció létrejöttéért, mert nem tanúsított nagyobb rugalmasságot.



A parlamentben tartott sajtótájékoztatójánkifejtette: pártja megtehette volna, hogy tétlenül szemléli, amint sorra "kihajítják az ablakon" a minisztereit, a PNL pedig "a kukába dobja a reformokat, és közpénzeket osztogat a polgármestereinek", de az USR tagjai nem ezért léptek be a politikába.Hozzátette: a PNL egy része "a PSD karjaiba omlott", és szeptember óta nem volt hajlandó tárgyalni az USR-vel. Felidézte, hogy a korábbi koalíció felbomlása után járt a liberálisok bukaresti székházában, de senki nem akart vele szóba állni, majd Nicolae Ciucă úgy ült le vele egyeztetni, hogy nem volt felhatalmazása a koalíció helyreállítására.Dacian Cioloş sajtótájékoztatóján együttműködésre szólította azokat a politikai erőket, amelyek hozzá szeretnének járulni a 'reformellenes koalíció valódi liberális alternatívájának' létrejöttéhez. 'Az általunk javasolt alternatíva az emberek és nem a cinkostársak jólétét tekinti prioritásnak' - jelentette ki.Arra a kérdésre, miszerint az USR együtt kíván-e működnivolt liberális pártelnök csoportosulásával, Cioloş azt válaszolta, hogy előbb meg szeretné ismerni Orbanék szándékait és célkitűzéseit. Hozzátette: szerinte a PNL más tagjai is ellenzik a PSD-vel kötött koalíciót, és a későbbiekben derül majd ki, hogy ők milyen irányba tartanak majd.Az USR elnöke kifejtette azt is: szerinte a PNL, az RMDSZ és Klaus Iohannis nem érdekelt a reformok megvalósításában és az ország modernizálásában. "Jobban érzik magukat a PSD karjaiban. Tökéletes partnert találtak maguknak a valódi céljaik eléréshez" - fogalmazott Cioloş.