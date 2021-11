Nem lesz gond a nyugdíjak kifizetésével decemberben, ígéri az új munkaügyi miniszter

Nem lesz gond a nyugdíjak kifizetésével decemberben - nyilatkozta mandátuma pénteki átvételekor Marius Budăi munkaügyi és társadalmi szolidaritásért felelős miniszter.



A tárcavezető elmondta, a költségvetés-kiigazításkor kiutalt összeg elég lesz a decemberi nyugdíjak maradéktalan átutalásához."A pénz pontosan oda fog kerülni, ahol a legnagyobb szükség van rá a decemberi hónap szerencsés lezárásához, és itt a nyugdíjak kifizetésére és a gyereknevelési pótlékok egy részére gondolok. (...) A mai költségvetés-kiigazítással pótolunk minden 2021-es kiesést, nem lesz gond, ezzel a kiigazítással gyakorlatilag le tudjuk zárni az évet" - mondta a munkaügyi miniszter. Here and now, unfortunately, ends my journey on Pixabay képe a Pixabay -en.