Cîţu arról, miért nem az USR-vel léptek kormányra: nekünk sem tetszik, de csak ez volt működőképes

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) ellenezni fog bármilyen populista intézkedést az új kormány mandátuma alatt - jelentette ki csütörtök este Florin Cîţu.



A közszolgálati televíziónak nyilatkozva a PNL elnöke a nagykoalíció létrejöttét kompromisszumos megoldásnak nevezte. "Magam sem örülök, hogy ide jutottunk. (...) Azért kötöttük ezt a kompromisszumot, mert Romániának stabil kormányra van szüksége ebben az időszakban. (...) Én vagyok szerintem az a politikus, aki a legtöbb engedményt tette azért, hogy az ország érdekében ez a kompromisszum megvalósuljon" - jelentette ki.Florin Cîţu hangsúlyozta, a PNL továbbra is kiáll a liberális elvek mellett, ellenezi fogja a populista intézkedéseket, és őrködni fog afölött, hogy ne csorbuljanak a polgárok jogai, mint ahogy az a Szociáldemokrata Párt (PSD) 2017-2019 közötti kormányzása alatt történt. Hozzátette, a PSD korábban olyan intézkedéseket is hozott, amelyek kárt okoztak a román gazdaságnak.Kérdésre válaszolva elmondta: azért nem szólalt fel a kormány beiktatásáról döntő parlamenti ülésen, mert a PNL álláspontját Nicolae Ciucă miniszterelnök ismertette.Arra a kérdésre, hogy a liberálisok a PSD helyett miért nem a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR) kormányoznak, kijelentette: "Nekünk sem tetszik ez a megoldás, de csak ez volt működőképes".Cîţu tagadta, hogysugallta a PSD kormányra lépését. Szerinte az államfő mindössze megoldást sürgetett a politikai válságra, nem szólt bele abba, hogy milyen legyen a kormány összetétele. "Egy olyan megoldást találtam, amiről tudtam, hogy el fogja nyerni az államfő tetszését" - tette hozzá.A politikus elismerte, hogy jelenleg feszültségek vannak a PNL-ben, de ez szerinte más pártoknál is így van. Közölte azt is: nem érzi úgy, hogy veszélyben lenne a pártelnöki széke.