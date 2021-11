Romániában 70%-os a természetes immunitás - a legnagyobb Európában

A Londoni Higiéniai és Trópusi Betegségek Intézete szerint Európában nálunk van a legnagyobb arányú természetes immunitás a koronavírus ellen, 70% - írja a Hotnews a The Times cikkére hivatkozva.



Mégis, Romániában további 70 ezer ember halhat bele a koronavírus-fertőzésbe az elkövetkező időszakban, mivel nagyon alacsony az átoltottsági arány.A kutatók szerint jelenleg Nagy-Britannia áll a legközelebb a járvány végéhez Európában, annak köszönhetően, hogy magas az átoltottsági arány is és a természetes immunitás is (vagyis azok aránya, akik átestek a betegségen).A természetes immunitás aránya Norvégiában a legalacsonyabb, mindössze 3%.A statszitikai módszerekkel dolgozó kutatók szerint Európában az elkövetkezőkben további akár 300 ezer személy halhat bele a koronavírus-fertőzésbe, és 900 ezren kerülnek kórházba.Amit jelenleg Európa országaiban látunk, az már a járvány ötödik hulláma, magyarázta a Hotnewsnakmikrobiológus. Romániában a negyedik és az ötödik hullám egymásra tevődhet, ami azt jelenti, hogy valószínűleg nem igazán lesz a negyedik és ötödik hullám között "szünet". Szerinte csak jövő áv április-májusában lélegezhetünk fel kicsit, amikor az idő is felmelegszik. Addigra Románia is eléri remélhetőleg a legalább 60%-os átoltottságot.új egészségügyi miniszter szerint a járvány ötödik hulláma január közepén éri el Romániát.