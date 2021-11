Végre Bukarest főpolgármestere is bejelentette: beoltatja magát

„Miért nem oltották be Nicusor Dant?”, „Mikor oltják be Nicusor Dant?” – ezek a kérdések az tóbbi hónapokban időről időre felmerültek Bukarest főpolgármestere kapcsán, aki mindeddig különböző ürügyeket talált arra, hogy miért nem oltatta még be magát. November 26-án, pénteken fontos bejelentést tett a főváros főpolgármestere: jövő héten megkapja a COVID elleni védőoltását.



Bukarest főpolgármesterét ezúttal is sajtótájékoztatón kérdezték meg, be van-e már oltva. „Mondtam, hogy el kell végeznem néhány orvosi vizsgálatot. Elvégeztettem őket, és jövő héten be leszek oltva az első adaggal” – mondta Nicusor Dan.A főpolgármester még nyáron a beoltottságát firtató kérdésekre elmondta, hogy májusban átesett a betegségen, amikor a kisfia az óvodában megfertőződött és ő is elkapta.