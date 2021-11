Arafat: az új vírustörzset csak késleltetni lehet, de el fog terjedni az egész világon

Raed Arafat vészhelyzeti államtitkár arra figyelmeztette vasárnap a lakosságot, hogy a koronavírus új típusát, az Omicront nem lehet megállítani, és el fog terjedni az egész világon. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy ez nem szabadna megállítsa az embereket abban, hogy beoltassák magukat, hiszen az új vírustörzs még nem domináns, és a forgalomban levő vakcinák egész biztosan védenek a koronavírus más törzseitől.



Arafat arról is beszámolt, hogy jelenleg Európa határainak lezárásáról nincs szó, csupán korlátozásokat vezetnek be azon térségekkel szemben, ahol már kimutatták az Omicront."Mi jelenleg azon szabályokat vezetjük be, amelyeket mások is szerte Európában, jelenleg azonban a határok lezárásáról nincs szó, de arról igen, hogy limitáljuk azok beutazását, akik fertőzött régiókból érkeznek, és azoknak, akik ezekről a helyekről érkeznek vissza az országba, szigorúbb karantént írjunk elő" - mondta az államtitkár.Arafat szerint csak késleltetni lehet azt, hogy az Omicron teljesen elterjedjen a világon, de megállítani nem, ezt pedig a vírus Kínából való elterjedésével szemléltette. Viszont lassítani azért kell, hogy közben kifejlesszék azt az oltást, ami egészen biztosan véd ellene is.Minden, amit eddig tudni lehet az új vírustörzsről, itt olvasható. (hírszerk.)