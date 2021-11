Bűnügyi eljárás indult egy útjavító cég ellen, miután egy csendőrautó belezuhant egy hatalmas gödörbe

A Közúti Rendőrség bírságot szabott ki a bukaresti Fundeni úton munkálatokat végző vállalkozóra, ahol a csendőrség egyik járműve egy hatalmas kátyúba esett.



Emellett "közúton engedély nélkül végzett munkálatok" bűncselekménye miatt büntetőeljárás is indult.Hétfőn "10.00 óra körül a 112-es segélyhívón keresztül értesítették a Közúti Rendőrséget egy közúti balesetről, amely a Fundeni úton történt. A legelső adatok szerint a csendőrség egyik egységéhez tartozó jármű vezetője olyan területre hajtott be, ahol munkálatokat végeztek az úttesten" - tájékoztat ott a rendőrség sajtóosztálya.A közúti baleset következtében csak anyagi kár keletkezett, személyi sérülés nem történt.A jármű vezetőjét alkoholszondával tesztelték, az eredmény 0% lett.Fotó: Antena3 via Info Trafic București Ilfov