Frissítve: Félnek a vírustól, ezért a külügy a bukaresti repülőtér helyett katonai bázisra szállítja a Dél-Afrikában ragadt állampolgárokat

Frissítés: A Dél-Afrikában rekedt összesen 70 román és külföldiállampolgárokkal - köztük egy magyarral is - a fedélzetén a gép a 90-es bukaresti légibázison landol, nem pedig a Henri Coandă repülőtéren, amint azt eredetileg bejelentették. Az intézkedést a fertőzés kockázata miatt hozták meg, az Omicron koronavírus új változata miatti félelmek okán.



A kormány azért vonta be a hadsereget, mert úgy ítélték meg, hogy túl nagy a kockázata van annak, hogy az utasok a Henri Coandă érkezési terminálján áthaladjanak, bár eredetileg ott egy speciális folyosót hoztak létre.A gép így román idő szerint 16:27-kor száll le.Nagybánya sportolóit onnan egy kisebb TAROM Repülőgép veszi át, amely elviszi őket rendeltetési helyükre. A többi román és külföldi állampolgár busszal megy egy elkülönített területre, ahol az egészségügyi igazgatóság szakemberei várnak majd rájuk (feltehetően, hogy leteszteljék őket). Ezután 14 napig karanténban ülnek.A 7 Fokvárosban ragadt román állampolgár ügyében, akik nem értek időben Johannesburgba (pl. a PCR tesztelés miatt), hogy onnan Romániába utazhassanak, még nincs érdemleges fejlemény.

Az eredeti hír:



A külügyminisztérium jelentése szerint 46 román, valamint 24 európai és harmadik országbeli állampolgár rekedt (összesen 70-en) ideiglenesen Dél-Afrikában, miután az új koronavírus varisáns megjelenéséhez is köthetően törölték a járataikat – írja a Digi24.A portál értesülései szerint az utaslistán 70 személy szerepel: 46 román állampolgár (köztük a Nagybányai sportklub - CSM Baia Mare - küldöttsége), 18 európai állampolgár (10 bolgár, 4 spanyol, 3 lengyel, 1 magyar) és 6 harmadik országbeli állampolgár (4 grúz, 1 ausztrál és 1 új-zélandi), akik szintén a nagybányai sportcsapat tagjai.Hogy eljussanak Romániába a külügy külön járatot indított 03:45-kor Johannesburgból, ahonnan romániai idő szerint 15:30-ra érkeznek meg Bukarestbe.Az így haza érkező állampolgárokon kívül további 7 román állampolgár tartózkodik Fokvárosban, akiknek nem sikerült felszállniuk erre a járatra, vagy azért, mert nem tudtak időben Johannesburgba utazni, vagy azért, mert nem végezték el időben a szükséges PCR-tesztet. A pretoriai román nagykövetség képviselői továbbra is kapcsolatban állnak velük, és támogatni fogják őket a hazatérésben, tájékoztatott közleményében a külügyminisztérium.A helyi román nagykövetség képviselői továbbra is kapcsolatban állnak velük, és erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy más megoldást találjanak, amivel ők is hazautazhatnak. Addig is vizet és élelmiszert biztosítanak számukra.Az Európai Unió felfüggesztette a légi utazást Dél-Afrika 8 országával a koronavírus új változatával kapcsolatos félelmek miatt.