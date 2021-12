Johannis-kritikus aktivisták is megjelentek a bukaresti parádén

Mintegy 1500 katona és belügyi alkalmazott vonult át a bukaresti Diadalív alatt szerdán, a román nemzeti ünnep alkalmából szervezett katonai parádén.



A hadsereg, a védelmi minisztérium, a belügyminisztérium, a börtönigazgatóság csapatai mellett idén először a Különleges Távközlési Szolgálat (STS) egy alakulata is részt vett a felvonuláson, amelyen körülbelül száz technikai eszközt mutattak be, és több mint 30 repülőgép tett díszrepülést. Első alkalommal mutatták be a M-142 HIMARS sorozatvetőket és a PATRIOT rakétavédelmi rendszereket is.Az ünnepség kezdetén Klaus Johannis államfő tartott díszszemlét, majd a nemzeti himnusz és az ágyúsortűz után az elnök koszorút helyezett el a Diadalívnél.A PSD kormányzati szerepvállalása ellen tüntetők egy kis csoportja is jelen volt a bukaresti katonai parádén. A tiltakozók Klaus Iohannis államfőnek szánt üzenetet festettek fel egy, a térelválasztó korlátokra kifeszített transzparensre. „Iliescu a bányászokat hívta, Iohannis a PSD-t” – állt a transzparensen, amelyet az aktivisták kifeszítettek arra a fémkerítésre, amely amely korlátozza a közönség hozzáférését a felvonulás helyszínéül szolgáló sugárúthoz.A csendőrök közbeléptek, és felszólították a kezdeményezőket, hogy távolítsák el a transzparenst, de ők nem voltak hajlandók - derül ki a, a Geeks for Democracy vezetője által nyilvánosságra hozott felvételből.