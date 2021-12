Medve támadta meg Hargita megyében a 63 éves juhászt, aki több sérülést szenvedett

Több sebbel és egy töréssel szállítottak kórházba egy juhászt, akire medve támadt szerdán egy Csíkszentmihály közelében levő esztenán.



, a Hargita megyei mentőszolgálat vezetője arról tájékoztatta az AGERPRES hírügynökséget, hogy a 63 éves férfi állapota stabil. A juhászt a csíkszeredai sürgősségi kórházba szállították hastájéki és alkari harapásnyomokkal. A férfi bal alkarja eltörött.'A karja eltört, de a hasi harapásokat könnyen megúszta, sokkal rosszabb is történhetett volna' - mondta a mentőorvos., Hargita megye tanácsának elnöke a Facebookon ismertette az esetet. 'Medve támadt emberre Szépvíz közelében a mai nap során. Az emberi élet továbbra is veszélyben. A medvekérdés továbbra is megoldásra vár Hargita megyében, Székelyföldön, és Románia egyre több megyéjében, ahogy a populáció száma exponenciálisan növekszik' - olvasható Borboly bejegyzésében.