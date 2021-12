Álhír terjed az interneten: nem, nem borult le a brassói karácsonyfa

Már tegnap több ezer megosztásnál tartott az a Facebook-poszt, amely több, mint valószínű, egy 2008-as felvételt dobott be ismét a közösségi médiába, azzal a címmel, hogy felborult a brassói karácsonyfa.



A Maszol.ro portál meg is írta a videó alapján a hírt, hogy ennyi volt a brassói advent fő látványosságának.Mivel gyanúsnak tűnt a felvétel, tudván, hogy 12 évvel ezelőtt valóban történt egy ilyen eset az erős szél miatt, utánanéztünk, hogy mi a helyzet.t, a brassói RMDSZ ügyvezető elnökét kerestük meg, aki kérésünkre friss fotókat készített a teljes díszében pompázó karácsonyfáról, és átküldte nekünk. Kérdésünkre pedig elmondta, hogy live webcamen is lehet követni a brassói tanácstéri életet, tehát mindenki élőben tájékozódhat arról, hogy éppen mi zajlik a barcasági főváros központjában.Itt van egy friss fotó is, amely pár perccel ezelőtt készült, Varga Nándor kattintotta el a képet: