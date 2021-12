Kovászna megye: két iskola kivételével otthon végzik az óvodások és iskolások gyorstesztelését

Kovászna megyében otthon végzik az iskolások és óvodások gyorstesztelését, két sepsiszentgyörgyi tanintézet kivételével.



A tanfelügyelőség vezetőségének tájékoztatása szerint múlt hét végén 81 ezer darab nyál alapú antigén gyorsteszt érkezett a megyébe. Ezeket ki is osztották a tanintézeteknek, így csütörtökön és pénteken a tanulók is átvehetik majd.A megye tanintézeteinek nagy része úgy döntött, hogy a szülőkre bízza a gyerekek heti kétszeri tesztelését. Ez alól csak két iskola képez kivételt, a sepsiszentgyörgyi Gödri Ferenc, illetve az Ady Endre általános iskola, amelyek vezetősége úgy határozott, hogy az osztályban végzik el a tanulók tesztelését - számolt be a főtanfelügyelő. Kiss Imre szerint csütörtökön és pénteken szülői értekezleteket tartanak, amelyeken tájékoztatják a szülőket a szűrés fontosságáról.A vonatkozó miniszteri rendelet értelmében az iskolásokat és óvodásokat heti két alkalommal, hétfőn és csütörtökön tesztelik. A tanfelügyelőség honlapján megtalálható egy használati útmutató a nyáltesztekhez és egy erről szóló oktatófilm is.