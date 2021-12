Magyarázkodásra kényszerült a csíki polgármester, amiért piros-sárga-kék lett egy épület december 1-jén

Nem igazán tetszett a csíkszeredai lakosoknak, hogy a székelyföldi és döntő többségében magyarok lakta megyeközpontban fényfestéssel piros-sárga-kékre színezték a szakszervezetek házát december 1-je alkalmából.



Főleg a közösségi médiában többen is szóvá tették a dolgot, de a székelyföldi sajtóban is elhangzott a múltidéző: bezzeg Ráduly idejében minden jobb volt – hisz Románia nemzeti ünnepén az egykori csíki polgármester bezzeg figyelmen kívül hagyta a közösség kisebbségét, a csíkszeredai románokat.polgármester ezzel szemben a Prefektusi Hivatal kérésének tett eleget, amiért utólag „több jelzés is érkezett” hozzá. Ő azonban úgy gondolja: "Csíkszeredában egy közösség vagyunk. És ennek a közösségnek román anyanyelvű tagjai is vannak. Intézményként, városházaként a román állam ünnepén meg kell adnunk a tiszteletet. Ez a tisztelet nem egyenlő az elfogadással, és soha nem szabad egyenlő legyen a feladással!" Ugyanakkor felsorolta, hogy hány esetben történt meg a piros-fehér-zöld színek használata a magyar nemzeti ünnepek alkalmából.A polgármester részletes indoklása itt olvasható el teljes terjedelmében: