Kedvező, de még nem végleges bírósági döntés született a zilahi Wesselényi Miklós Kollégium épületének visszaszolgáltatás ügyében

A Királyhágómelléki Református Egyház számára kedvező ítélet született a napokban a zilahi Wesselényi Miklós Kollégium épületének visszaszolgáltatása ügyében. A döntésre elsőként a szilágysági Graiul Sălajului nevű lap tudósított.



Az épületegyüttesért már lassan húsz éve folyik a pereskedés, jelenleg a Silvania Főgimnázium működik benne. Az egyházkerület még 2003-ban indította el a bíróságon a visszaszolgáltatási folyamatot, azonban a restitúciós bizottság ezt megtagadta különféle hiányosságokra hivatkozva, az egyházkerület aztán elveszítette a pert, a döntést megtámadták a legfelső bíróságon, amelynek döntése visszautalta alapfokra az ügyet.Most a Kolozsvári Táblabíróság alapfokú döntése értelmében vissza kell szolgáltatni az épületet, igaz, az államnak lehetősége van fellebbezni az ügyben.Megkeresésünkre, a kollégium igazgatója elmondta, bár a döntés optimizmusra ad okot, egyelőre csak óvatosan kell örülni, hiszen meggyőződése, hogy az ellenfél élni fog a fellebbezési jogával. Bara arról is beszélt, hogy a helyi sajtóban az ügy miatt elszabadultak az indulatok az intézmény irányába.Nemrég mi is beszámoltunk róla , hogy a visszaszolgáltatási per mellett az ügyészség büntetőeljárást is kezdeményezett Kató Béla és Csűry István püspökök ellen, az ügyészség szerint a két püspök okirat-hamisítással, csúszópénz adásával és hamisított okirattal való visszaéléssel gyanúsítható. Ezzel kapcsolatban Kató és Csűry elmondták, hogy megfélemlítési kísérletként értelmezendő a lépés, és a visszaszolgáltatási folyamat akadályozása a célja.Bara Lajos István is így értelmezi a zilahi ügyészség lépését: "Valószínűleg az ügyészség így akarta befolyásolni a bíróság ítéletét. De a bíró ennek ellenére a javunkra döntött, és az indoklást látva, az ellenfélnek nagyon össze kell szednie magát, hiszen nagyon nehéz megcáfolni az igazunkat" - mondja az igazgató, aki szerint méltánytalan a két püspök "meghurcolása", és reméli, annak az ügynek is kedvező lesz a kimenetele.