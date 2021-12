Kiállt az ortodox egyház a Covid-igazolványok szükségessége mellett

A Covid-igazolvány olyan dokumentum, amelynek valódi szerepe a meggyőzés, nem pedig a kényszerítés - jelentette ki csütörtökön Vasile Bănescu, a román ortodox egyház (BOR) szóvivője.



"Azok, akik az orvosok tanácsára hallgatva racionális és tájékozott döntést hoznak, és beoltatják magukat, átmenetileg élvezhetik a Covid-igazolvány kínálta előnyöket, bejutva például a kereskedelmi és szórakoztató központokba. Ez a dokumentum azonban nem korlátozza és nem is korlátozhatja a létfontosságú termékeket vagy szolgáltatásokat nyújtó helyiségekbe, például élelmiszerüzletekbe, gyógyszertárakba, kórházakba vagy templomokba való belépést" - szögezi le a BOR szóvivője a sajtónak kiadott közleményben.Az imádkozáshoz, azaz az alapvető vallásszabadság kinyilvánításához szükséges szent, rendezett és tisztességes térhez való hozzáférést nem lehet - nem csak erkölcsi, hanem gyakorlati okokból sem - egy olyan dokumentummal korlátozni, amelynek célja, hogy plusz védelmet és rendet vezessen be olyan helyeken, ahol erre valóban szükség van - nyomatékosítja a közlemény.Bănescu szerint az egyházak nemcsak támogatják, hanem tiszteletben is tartják az egészségügyi hatóságok által javasolt megelőző intézkedéseket, így felelősségteljesen gondoskodnak arról is, hogy tagjaik továbbra is védelmezzék felebarátaik egészségét."Azok a lelkészek, akik szembeszállnak a szükséges egészségvédelmi intézkedésekkel, és nyilvánosan egy orvosi művelet lejáratására, a betegség súlyosságának és a világjárvány következményeinek bagatellizálására buzdítanak, nemcsak nem képviselik annak az egyháznak az álláspontját, amelyhez tartoznak, hanem erkölcsileg is lejáratják magukat a társadalomban" - áll a közleményben.A BOR szóvivője rámutat még, szerencsére nem sokan voltak és vannak ilyenek, az egyház pedig elhatárolódik tőlük és szankcióban részesítette őket."A vallásszabadság, amely, mint minden felelős szabadság, rendet, nem pedig rendetlenséget feltételez, alapvető emberi jog, az államnak pedig bölcsen kell eljárnia ebben az ügyben, a vallási felekezetekkel partnerségben ápolnia kell és elő kell mozdítania a társadalmi békét, amelyre oly nagy szükség van" - teszi hozzá Vasile Bănescu.