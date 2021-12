Munkaügyi miniszter: az idei összegnél 11 milliárd lejjel több pénzre lesz szükség 2022-ben a nyugdíjak kifizetésére

Az idei költségvetésben előirányzottnál 11 milliárd lejjel nagyobb összegre van szüksége a munkaügyi minisztériumnak a jövő évi emelt összegű nyugdíjak kifizetéséhez – közölte pénteken Marius Budăi.



A tárcavezető leszögezte, a gyermeknevelési pótlék mintegy 1,8 - 1,9 milliárd lejes, a fogyatékkal élő személyeknek szánt tizenharmadik juttatás pedig hozzávetőlegesen 212 millió lejes pluszterhet ró a költségvetésre.Budăi rámutatott, az államnak kötelessége fedezni a jövőre megnövekedő kiadásokat, a juttatások kedvezményezettjei ugyanis mind az ország polgárai „és az államnak az alkotmány által előírt kötelessége gondoskodni polgárairól”.Újságírói kérdésre válaszolva Marius Budăi elmondta: a kormány a következő 120 napban kidolgozza a nyugdíjtörvény módosításának ütemtervét, de most a koalíció számára a szociális intézkedéscsomag elfogadása jelenti a prioritást. „Ezeket kötelező módon be kell vezetni januárban, hogy segítsünk az embereknek ebben a nehéz időszakban” – szögezte le.A miniszter közlése szerint a nyugdíjak újraszámolásának a hatályban lévő törvény szerint már meg kellett volna történnie. Hozzátette, hogy a következő napokban találkozókat tervez a minisztériumnak alárendelt intézmények képviselőivel, és „munkára fogja ösztökélni” őket.Marius Budăi tájékoztatása szerint a kormányülésen nem született döntés arról, hogy jövőre halasszák el a helyi választottak különnyugdíjának folyósítását. A miniszter ugyanakkor kifogásolta, hogy az országos helyreállítási terv mindössze a GDP 9,4 százalékát irányozza elő a nyugdíjak kifizetésére. Emlékeztetett arra, hogy az EU tagállamaiban átlagban 13 százalék ez az arány.Kérdésre válaszolva Budăi közölte azt is: a kormány nem döntött arról, hogy hozzányúl-e közalkalmazottak bérpótlékaihoz.Nyitókép: Marius Budăi Facebook oldala.