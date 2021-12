A rendőrség új kampánya: segíts elkapni Európa legkeresettebb bűnözőit!

A többi uniós tagállam illetékes szerveivel és az Europollal együttműködésben elindított kezdeményezés fő célja nyomára bukkanni Európa legkeresettebb bűnözőinek, „akik közül egyesek lehet, hogy teljesen hétköznapi életet élnek, a múltjukat azonban rejtegetni akarják” – olvasható a rendőrség közleményében.



A legkeresettebb bűnözők listáján szereplő személyeket súlyos bűntettekkel, emberöléssel, kábítószer-kereskedelemmel és emberkereskedelemmel vádolják. www.eumostwanted.eu honlapon fotókat is közöltek a hatóságok 62 körözött személyről, és arra kérik a polgárokat, hogy ha információkkal tudnak szolgálni róluk, jelezzék a weboldalon keresztül, akár névtelenül is.A Europe's Most Wanted kampányt először a Célkörözési Egységek Európai Hálózata (European Network of Fugitive Active Search Teams - ENFAST) indította útjára 2016 januárjában, az Europol támogatásával. Azóta 110 körözött személyt tartóztattak le, 41-et közülük a polgároktól kapott információknak köszönhetően sikerült kézre keríteni.A hatóság a közösségi médián egy kisfilmet is közölt a kampányról:A Román Rendőrség egy 26 éves afgán állampolgár,, más névenelfogásához kéri idén a lakosság segítségét. A férfi 1,63 méter magas és zöld szemű. Azzal gyanúsítják, hogy tavaly decemberben egy személyt halálra késelt, egy másiknak pedig életveszélyes sérüléseket okozott az A1-es autópálya Arad és Temesvár közötti szakaszán levő benzinkutak egyikénél.A férfi nevére előzetes letartóztatási parancsot adott ki az aradi törvényszék illegális határátlépés, embercsempészet, gyilkossági kísérlet és gyilkosság gyanúja miatt.