A DNA vádat emelt egy volt miniszter ellen

Bíróság elé állította a korrupcióellenes ügyészség (DNA) Nicolae Bănicioiut. A volt minisztert megvesztegetés elfogadásával és befolyással üzérkedés bűncselekményével vádolják – közölte pénteken a DNA.



A politikus szabadlábon védekezhet. A DNA Nicolae Bănicioiu mellett bíróság elé állított egy további személyt is, akit megvesztegetés elfogadásában és befolyással üzérkedésben való bűnrészességgel vádolnak.A vádirat szerint a politikus 2012. december 21. és 2015. április 7. között, ifjúsági és sportminiszteri mandátuma idején megegyezett két üzletemberrel, és egyiküktől át is vett 1.292.122 lejt, cserében azért, hogy közbenjárjon az akkori egészségügyi miniszternél olyan kórházak vezetőinek kinevezéséért vagy tisztségben való megtartásáért, amelyekkel szerződéses viszonyban állt a csúszópénzt felajánló két személy.Az ügyészek szerint a pénz egy közvetítőn keresztül cserélt gazdát, aki a bűnvádi per másik vádlottja.Később, már egészségügyi miniszterként, Nicolae Bănicioiu 1.805.942 lejt kapott ugyanazon a közvetítőn keresztül ugyanattól a két üzletembertől, cserében azért, hogy olyan intézményvezetőket nevezzen ki, illetve tartson meg tisztségükben, akikkel a csúszópénz felajánló két személy szerződéses viszonyban állt. A volt miniszter azt is megígérte a vádirat szerint, hogy a szóban forgó egészségügyi intézmények kiemelt állami támogatást kapnak.A DNA közölte, hogy zároltatták Bănicioiu bankszámláit és zár alá helyezték két ingatlanát. A pert a legfelsőbb bíróság tárgyalja.