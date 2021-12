Az egészségügyi minisztérium vizsgálja, hogy indokolt vagy sem a negatív teszthez kötni a Romániába való beutazást

Ismét megvizsgálja az egészségügyi minisztérium és az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP), hogy indokolt-e negatív RT-PCR-teszthez kötni az ország területére való belépést december 5-étől – közölte pénteken a katasztrófavédelmi főigazgatóság (DSU).



A DSU cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint a pénteki kormányülésen „nézeteltérések” adódtak a téma kapcsán.A közleményben rámutattak, a koronavírus omikron variánsának terjedésével kapcsolatos bizonytalanság miatt, illetve tekintettel arra, hogy a teljeskörűen beoltott vagy a betegségen átesett személyek is megfertőződhetnek, az INSP december 2-án küldött egy átiratot a DSU-nak és az egészségügyi minisztériumnak, amelyben javasolta, hogy ezután csak negatív koronavírusteszttel engedélyezzék a belépést a Romániába érkezők számára, függetlenül attól, hogy milyen járványügyi besorolású országból érkeznek. A DSU ragaszkodott hozzá, hogy az országos vészhelyzeti bizottság pénteki ülésén megvitassák az INSP javaslatát. Az intézmény ugyanakkor egy határozattervezetet is előterjesztett az egészségügyi minisztérium és az INSP javaslatai alapján.A DSU hangsúlyozta, intézményi hatáskörének megfelelően a világjárvány alatt több ízben is iránymutatásokat, cselekvési terveket dolgozott ki a közegészségügyi szakemberek javaslatai alapján, amelyeket aztán a CNSU döntéshozó fórumként megvitatott, és elfogadott vagy sem.Marius Budăi munkaügyi miniszter az esetleges újabb korlátozások bevezetésének lehetőségét firtató újságírói kérdésre válaszolva megerősítette: a pénteki kormányülésen tárgyaltak a témáról, tekintettel arra, hogy a következő időszakban sokan térnek majd haza külföldről az ünnepek miatt. „Megtaláljuk majd a legjobb megoldásokat” – fogalmazott a tárcavezető.