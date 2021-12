Rafila: abban mindenki egyetért, hogy nem kell kötelezővé tenni az oltási igazolványt a templomokban

Az illetékesek egyöntetűen egyetértenek abban, hogy nem kell kötelezővé tenni az oltási igazolványt a templomokban – jelentette ki péntek este az egészségügyi miniszter.



hangsúlyozta, továbbra is foglalkoznak a Covid-igazolvány bevezetését előíró törvénytervezettel, keresik azt a változatot, amelyet majd elfogadhat a parlament és alkalmazni lehet, „amikor a járványhelyzet megköveteli”.A tárcavezető leszögezte, abban mindenki egyetért, hogy a templomi szertartásokon nem kell kötelezővé tenni a Covid-igazolványt. Az egyházaknak oktató-nevelő szerepük is van, és azáltal, hogy a szabályok betartására biztatják a híveket, hozzájárulhatnak a járvány ellenőrzés alatt tartásához – érvelt Rafila.---Cáfolta az egészségügyi miniszter, hogy a pénteki kormányülésen vita alakult volna ki az országba beutazók kötelező koronavírus-tesztelésének esetleges bevezetése kapcsán. Alexandru Rafila azt állítja, megvizsgálták az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) ajánlásait, és megállapodtak abban, hogy hatékony és kivitelezhető megoldásra van szükség.A tárcavezető rámutatott, az ECDC azt javasolta, hogy az omikron variáns terjedésének fékezése érdekében az Európai Unión belül teszteljék az utazókat. A miniszter szerint alaposan meg kell fontolni egy ilyen intézkedést, elsősorban logisztikai szempontból, oda kell figyelni arra, hogy alkalmazható legyen.„Mondok egy példát: ha a téli ünnepek alatt le kell tesztelni naponta 100 ezer személyt - és itt nem a reptéri tesztelésre gondolok, hanem arra, hogy a vörös zónákból érkezőknek tesztelniük kell a nyolcadik napon a karantén feloldása érdekében –, ez nem valósítható meg, ha otthonukban kell levenni tőlük a mintát” – magyarázta.Rafila azt mondta, nem volt „semmiféle vita” erről a katasztrófavédelem vezetőjével,. A miniszter álláspontja szerint meg kell vizsgálni, hogy mely országok esetében magasabb az új vírusvariáns Romániába való átterjedésének kockázata, és azt is meg kell nézni, hogy miként járnak el más országok, majd ennek alapján kell dönteni a Romániában alkalmazandó intézkedésekről.„Elsősorban tesztelésről beszélünk vagy egy dokumentumról, amely igazolja, hogy az illető elvégezte a tesztet a Romániába való beutazását megelőző 48 órán belül. De még el kell dönteni, hogy mely kategóriákra, illetve mely országokból érkezőkre érvényes ez” – fogalmazott.A katasztrófavédelmi főigazgatóság (DSU) péntek este közölte, hogy az egészségügyi minisztérium és az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) ismét megvizsgálja, indokolt-e negatív RT-PCR-teszthez kötni az ország területére való belépést december 5-étől.A közleményben rámutattak, a koronavírus omikron variánsának terjedésével kapcsolatos bizonytalanság miatt, illetve tekintettel arra, hogy a teljeskörűen beoltott vagy a betegségen átesett személyek is megfertőződhetnek, az INSP december 2-án küldött egy átiratot a DSU-nak és az egészségügyi minisztériumnak, amelyben javasolta, hogy ezután csak negatív koronavírusteszttel engedélyezzék a belépést a Romániába érkezők számára, függetlenül attól, hogy milyen járványügyi besorolású országból érkeznek.---Az egészségügyi minisztérium lehetőséget fog biztosítani a háziorvosoknak koronavírustesztek elvégzésére és a fertőzött betegeik kezelésére. Erről pénteken egyeztetett a Háziorvosok Országos Társaságának képviselőivel Alexandru Rafila tárcavezető.A találkozó után az utóbbi szervezet vezetője,elmondta: a tesztelés költségeit az egészségbiztosítási pénztár vagy a minisztérium fedezi majd, így a betegek számára ingyenes lesz. A páciensek szűrését csak azok a háziorvosok végzik majd el, akik ezt óhajtják – tette hozzá.Alexandru Rafila az ingyen tesztkészletek mellé védőfelszerelést is ígért. Tájékoztatása szerint a háziorvosok kezelést is felírhatnak majd a koronavírusos betegeknek. Hozzátette, a tesztelési lehetőségre azért van szükség, hogy a kezelés felírását „legalább egy minimális vizsgálat” előzze meg.