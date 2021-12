Románia schengeni csatlakozásának támogatását kérte Kelemen Hunor a német nagykövettől

Az RMDSZ elnöke pénteken találkozott Dr. Peer Gebauer nemrégiben kinevezett német nagykövettel, akitől az Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmus (MCV) eltörlését és Románia schengeni csatlakozásának támogatását kérte.



Erről a Facebook-oldalán számolt be. Közlése szerint elmondta a diplomatának: Románia a schengeni csatlakozás valamennyi követelményét teljesítette, erkölcsileg sem magyarázható meg, hogy miért halogatják az ország felvételét.'A nagykövet úrnak elmondtam, hogy a nagykoalíció elkötelezett a kormányprogramba foglalt reformok gyakorlatba ültetése iránt, a kormányprogramnak ugyanakkor része a nemzeti kisebbségek, így a magyar közösség jogainak védelme is' - számolt be a szövetségi elnök.