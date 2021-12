Hivatalos: Romániában is megjelent a koronavírus omikron variáns

Romániában is megjelent a koronavírus omikron variánsa, eddig két esetet diagnosztizáltak - közölte szombat este az egészségügyi minisztérium.



Egy 48 éves brassói nőt és 59 éves Vaslui megyei férfit fertőzött meg a WHO által hivatalosan aggodalomra okot adónak minősített mutáció. Mindketten november 30-án érkeztek az országba Dél-Afrikából a román állampolgárokat hazaszállító repülőgéppel.A két személy tünetmentes, és jelenlegi házi karanténban van.Ugyanazzal a repülőgéppel utazott haza Dél-Afrikából Romániába egy nagybányai sportoló is, akinek szintén pozitív volt a koronavírustesztje. Az egészségügyi minisztérium közlése szerint a mintájának szekvenálása még tart, az eredményt később közlik.A román külügyminisztérium menekítő akciójáról, amelyben az RTL klub magyar operatőrét,t és egy erdélyi magyar színésznőt,t is elhozták Dél-Afrikából, itt írtunk korábban.fotó: Gerd Altmann