Tűz volt egy Bukarest melletti raktárban, nincsenek sérültek

Vasárnap reggel tűz ütött ki egy Bukarest melletti raktár udvarán, ahol újrahasznosítható háztartási gépeket (hűtőket) tároltak - írja a G4media.



A bukaresti körgyűrű közelében (Popești-Leordeni városban) található raktár udvarán csaptak fel a lángok, amelyek esetenként az 5-6 méteres magasságot is elérhették. Mivel a tűz nyomán sűrű, fekete füst gomolygott a helyszínen, ezért Ro-Alerten értesítették a környéken lakókat, hogy lehetőleg kerüljék el az érintett városrészt. Mivel a lángok a raktárépületet is érintették, fennált annak a veszélye is, hogy tovább terjednek. Sajtóértesülések szerint mintegy 3000 négyzetméteres terület lehet érintett.Az oltást kezdetben nehezített, hogy nem volt elég tűzcsap a környéken. Végül 15 tűzoltóautó érkezett a helyszínre, akiknek sikerült megfékezniük a tűz terjedését. A hatóságok tájékoztatása szerint a tűzesetnek nincsenek sérültjei.