Az út közepére állítottak karácsonyfát egy Vrancea megyei településen

Az DN2L jelzésű országút közepére, egy útelágazáshoz állítottak egy hatalmas karácsonyfát a Vrancea megyei Páncsu településen, amely nem meglepő módon még a forgalmat is akadályozza - írja a G4media az olvasói bejelentése nyomán. A lap szerint a hatalmas karácsonyfa, amelynek ágai az úttestre is belógnak, és az utósoknak rendszerint ki kell kerüljék azokat, nem csak hogy a forgalmat akadályozza, hanem a kilátást is zavarja, különösen éjszaka.



A lap megpróbálta elérni a Páncsu polgármesterét,t, hogy magyarázatot kapjon a karácsonyfa nem mindennapi helyszínen történő felállításáról, de egyelőre nem sikerült elérni őt.