Csak negatív RT-PCR-teszttel léphetnek be Romániába az EU-n kívüli országokból érkező személyek

Az EU-n kívüli országokból érkező román és uniós állampolgárok csak 48 óránál nem régebbi negatív RT-PCR-teszt felmutatásával léphetnek be Romániába - jelentette be vasárnap az egészségügyi miniszter. A szigorítás azok esetében is érvényes, akik be vannak oltva.



a koronavírus omikron variánsának romániai megjelenése miatt hozott intézkedéseket ismertette a kormánypalotában tartott sajtótájékoztatóján.A miniszter elmondta, az EU-n kívüli országokból érkező oltatlan személyek 10 napos karanténba kerülnek Romániában. Ilyen EU-n kívül ország például Nagy-Britannia is, ahol szintén szigorításokat jelentettek be szombaton : keddtől az indulás előtt is tesztet kell végezniük az Angliába utazóknak.Az EU tagállamaiból érkezők az uniós digitális Covid-igazolvánnyal léphetnek be az országba, ugyanúgy, mint eddig. Azok a piros zónás EU-tagállamokból érkező oltatlan személyek, akik az elmúlt hat hónapban nem estek át a koronavírus-fertőzésen, szintén 10 napos karanténba kerülnek. Ugyanakkor 14 napos karanténba kerülnek azok az oltatlanok is, akik az elmúlt hat hónapban nem estek át a koronavírus-fertőzésen és nem mutatnak fel a határon egy 72 órásnál nem régebbi negatív RT-PCR-tesztet - sorolta Rafila. Az EU tagállamaiból érkező 12 évnél fiatalabb gyerekre nem vonatkozik az előírás, tehát esetükben nem szükséges a RT-PCR-teszt.fotó: PxHere