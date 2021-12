Mobil oltópontokat juttat el a kormány a vidéki településekre

Mobil oltópontokat juttat el a kormány azokra a vidéki településekre, ahol igény mutatkozik az oltás iránt - közölte vasárnapi sajtótájékoztatóján Raed Arafat.



A katasztrófavédelmi államtitkár elmondta, hogy az intézkedés a miniszterelnök és a járványügyi kormányzati illetékesek aznapi tanácskozásán került terítékre.Arafat elmondta, a kormány fel fogja kérni a vidéki települések helyhatóságait, hogy mérjék fel, van-e igény az oltatlan lakosság körében a koronavírus elleni vakcinára. Ha pedig van érdeklődés az oltás iránt, a belügyminisztérium vagy a védelmi minisztérium mobil oltópontot juttat el a településre.Az egészégügyi miniszter, Alexandru Rafila a sajtótájékoztatón ismét megerősítette, hogy nem lesz kötelező a Covid-igazolvány a templomokban és egyházi szertartásokon.A miniszter újságírói kérdésre elmondta, ezen a megbeszélésen sem merült a Covid-igazolvány kötelezővé tétele a templomokban a karácsonyi ünnepek előtt. Emlékeztetett arra, hogy már korábban nyilvánosan kizárta ezt a lehetőséget. Hozzátette, ez nem jelenti azt, hogy a templomokban és az egyházi szertartásokon nem lesz továbbra is kötelező a helyes maszkviselet és a biztonsági távolság betartása a hívek számára.A miniszter tájékoztatása szerint a jövő héten dönt a kormány a karácsonyi ünnepek előtt hatályba lépő pótlólagos járványügyi óvintézkedésekről. Alexandru Rafila hangsúlyozta, az orrot és szájat védő maszk helyes használata a zsúfolt helyszíneken - például a szabadtéri rendezvényeken - a fertőzöttségi rátától függetlenül továbbra is kötelező lesz."Az alacsony fertőzöttségi ráta nem jelenti azt, hogy többé nem kell tiszteletben tartani a járványügyi szabályokat. Ellenkezőleg. A szabályok tiszteletben tartása segít alacsonyan tartani az incidenciát" - fogalmazott a miniszter.Arra a kérdésre, hogy lehet-e majd utcai szilveszteri mulatságokat tartani, Rafila kijelentette: erről a későbbiekben dönt a kormány. Ugyanakkor azt ígérte: olyan szabályokat vezetnek majd be, amelyeket könnyű lesz tiszteletben tartani.