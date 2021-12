1.000 eurót kell fizessen, és bocsánatot kell kérjen volt feleségétől a Facebookon, mert feltörte a fiókját és kompromittálni próbálta

Ezer eurós morális kártérítést kell fizessen egy jászvásári férfi a volt feleségének, és a Facebookon nyilvánosan bocsánatot kell kérnie tőle - döntötte el a bíróság, miután a nő beperelte a volt férjét.



Az eset 3 évvel ezelőtt történt, amikor a pár éppen válófélben volt - írja a ziaruldeiasi.ro. A nő szerint adott pillanatban értesítést kapott a mobilszolgáltatójától arról, hogy a prepay kártyáját átalakították előfizetésessé, és többé már nem volt hozzáférése.Azt állította, ez csakis a férje lehetett, aki ezt követően - a mobilszámot felhasználva - feltörte a személyes fiókját a Whatsappon és a Facebookon is. Majd a nőt kompromittáló tartalmakat posztolt, illetve küldözgetett az ismerősöknek. A nő szerint azt volt a célja, hogy lejárassa őt, és hogy egy könnyűvérű nőcske benyomását alakítsa ki róla.A férfi tagadta a vádakat, a bíróság viszont ennek ellenére is ellene döntött, mivel úgy látta: csakis a férfinak volt motivációja és lehetősége a reklamált tettek elkövetésére.A döntést mindkét fél megtámadta. A nő egyébként anyagi kártérítést is kért, ezt viszont a bíróság nem találta megalapozottnak.