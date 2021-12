Roma sorsokat mutat be Márkos Tamás pénteken nyíló vándorkiállítása Székelyduvarhelyen

A Tűzpróba címmel nyílik tárlat december 10-én Székelyudvarhelyen. Márkos Tamás fotós szabadtéri vándorkiállítása roma sorsokat, gyerekportrékat és életképeket mutat be a Haáz Rezső Múzeum homlokzata felőli kovácsoltvas kerítésen. A fotókat 2022 január 15-ig lehet megtekinteni.



Fotó: Márkos Tamás

Fotó: Márkos Tamás

Fotó: Márkos Tamás

A Kolozsváron élő fotóművész részanyagait először láthatja a közönség. A Székelyudvarhelyen kiállított képsor része egy nagyobb kiállítás anyagának, amely 2021-ben készült a somlyói tűzvészt követően Csíkszeredában, az Erőss Zsolt Arénában és Csíksomlyón. Márkos Tamás, miközben önkéntesként kreatív foglalkozásokat tartott a tűzvészben károsult gyerekek számára, mindvégig dokumentált. Így jött létre a zömében gyerekekről készült életkép- és portrésorozat, amely kiegészül a foglalkozások során készült gyermekrajzokkal. E portrék, életutak, történetek és tekintetek egyfajta kapcsolatkeresést jeleznek azokkal, akik fedél nélkül maradtak a tűzvészt követően.fotósaként is dolgozó Márkos számos hazai és külföldi csoportos és egyéni fotós műhelymunkát, képzést tart, mellette utcafotókat, felejthetetlen életképeket készít Romániában, Magyarországon és Angliában. Főként lírai hangvételű felvételeit több elismerésben részesítették: a Kolozsvári Magyar Opera Viva la Musica fotópályázatának első díjazottja (2021), a Magnum Heatwave első díjazottja (2019), az Exposure fotókiállítás első díjazottja (Nottingham, UK, 2014), a Black and White Photographer of the Year 2012 award első helyezettje (Leica Mayfair, London, UK).A kiállításnak bővített változata többek között Csíkszeredában, Kolozsváron és Budapesten is látható lesz.