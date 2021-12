Újabb szabályok lépnek érvénybe a Romániába beutazók számára december 10-étől

Újabb szabályok lépnek érvénybe december 10-étől a Románia területére érkezők számára. Az intézkedés 2022. január 8-áig hatályos.



Az országos vészhelyzeti bizottság (CNSU) hétfő este elfogadott határozata értelmében december 10-étől a következő esetekben kell 14 napos karanténba vonulnia annak, aki az Európai Unió tagállamaiból, az Európai Gazdasági Térségből vagy a Svájcból utazik be Romániába:* ha a zöld vagy sárga zónából érkezett, és nem tudja bizonyítani oltottságát, a betegségből való kigyógyultságát, illetve nincs 72 órásnál nem régebbi negatív PCR-tesztje;* ha piros zónából érkezett, és nem tudja bizonyítani oltottságát, vagy azt, hogy átesett a betegségen.Hetvenkét órásnál nem régebbi negatív teszt felmutatása mellett is 10 napos karanténba kell vonulnia annak a beutazónak, aki az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Svájci Államszövetség valamely piros zónás régiójából jön Romániába, és nem tudja bizonyítani sem oltottságát, sem a betegségből való kigyógyultságát.*** a 12 évnél fiatalabb gyerekek, illetve azok a 12-16 év közötti kiskorúak, akiknek negatív PCR-tesztjük van, függetlenül attól, hogy milyen besorolású országból érkeztek;*** azok a piros zónából érkező, oltatlan, betegségen nem átesett emberek, akik kevesebb mint 3 napra jönnek Romániába (72 óránál nem maradnak többet), és negatív PCR-tesztet tudnak felmutatni. Ha mégsem távoznak 3 nap után az országból, a negyedik naptól 14 napra karanténba kell vonulniuk;***az átutazóban levő személyek, ha 24 óránál többet nem tartózkodnak Románia területén;*** a Magyarországról vagy Bulgáriából Romániába érkező határmenti munkavállalók, valamint a két országban dolgozó román állampolgárok, akik az országba való belépéskor igazolják a munkaviszonyukat;*** tanulás, vizsgázás, tanulmányok elkezdése vagy lezárása céljából határon átkelő tanulók vagy egyetemi hallgatók, illetve kísérőik (ha kiskorúról van szó);*** sportversenyek résztvevői vagy kulturális rendezvények, előadások szereplői és a hozzájuk tartozó munkacsoport;*** a 2,4 tonnás vagy annál nagyobb megengedett össztömegű áruszállító gépjárművek vezetői, valamint a maximum 9 ülőhellyel rendelkező, utasokat szállító gépjárművek vezetői;*** a Romániának gyorsított eljárással kiadott vagy visszatoloncolt személyek;*** diplomaták, külképviseletek tagjai.Az Európai Unión, az Európai Gazdasági Térségen vagy a Svájci Államszövetségen kívül eső országokból érkező személyeknek 14 napos karantént ír elő a határozat, ha nem tudnak egy 48 órásnál nem régebbi negatív PCR-tesztet felmutatni.Az Európai Unión, az Európai Gazdasági Térségen vagy a Svájci Államszövetségen kívül eső országokból érkező személyeknek, ha nincsenek beoltva és nem tudják igazolni, hogy átestek a betegségen, az ország besorolásától függetlenül 48 órásnál nem régebbi negatív tesztet kell felmutatniuk, majd 10 napra karanténba kell vonulniuk. A felsorolt kivételek ebben az esetben is érvényesek.