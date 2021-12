Lazításokat jelentett be Raed Arafat: PCR-teszttel is lehet majd látogatni a bevásárlóközpontokat

Lazító intézkedéseket jelentett be Raed Arafat, az országos vészhelyzeti bizottság vezetője. Az általuk javasolt intézkedések akkor lépnek érvénybe, ha azokat elfogadják a soron következő kormányülésen, és megjelenik erről a kormányhatározat.



A lazító intézkedések a következők:* megszűnik az oltatlanok éjszakai kijárási korlátozása* az üzletek, más gazdasági egységek és a kulturális intézmények már nem csak 21 óráig maradhatnak nyitva, hanem 22 óráig* a zsúfolt helyeket kivéve kültéri maszkviselés sem lesz kötelező már. A zsúfolt hely alatt például buszmegállót, piacot vagy vásárt kell érteni.* beltérben a maszk viselése továbbra is kötelező, így a tömegközlekedési járműveken is.* friss negatív PCR-teszt, illetve negatív antigén teszt felmutatásával is lehet már látogatni a bevásárlóközpontokat, illetve egyéb nem létfontosságú boltokat* a 200 négyzetméternél kisebb üzletekben már nem szükséges zöldigazolvány, de csak annyian léphetnek be az üzlethelyiségekbe, hogy személyenként jusson legalább 4 négyzetméternyi terület.* többen mehetnek a moziba, a színházba és sportrendezvényekre, a jelenlegi 30 százalékos helykihasználást 50 százalékosra emelik.* karácsonykor és szilveszterkor nem korlátozzák az éttermek nyitvatartását, viszont a vendéglátóhelyek csak 50 százalékos helykihasználással működhetnek, és csak oltottak, betegségen átesetettek, illetve olyanok vehetnek részt, akik teszttel tudják igazolni, hogy negatívak.* szilveszterkor lehet szabadtéri rendezvényeket szervezni, de a szabályok betartásával. Ezért a szervezők felelnek.