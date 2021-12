Tánczos Barna szerint a kormány adóemeléssel akadályozhatja a régi autók használatát

Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter szerda este a B1 televízióban arról beszélt, hogy a román állam által a Rabla Classic és a Rabla Plus programok megvalósításával tett "hatalmas erőfeszítések" ellenére a Romániában az újonnan bejegyzett járművek között a régi autók száma még mindig magasabb, mint az új autóké. Emlékeztetett arra, hogy az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) tárgyalásakor az Európai Bizottság azt követelte Romániától, hogy 2026-ig negyedmillió régi és környezetszennyező autót vonjon ki a forgalomból. Ezzel összefüggésben a miniszter a News.ro szerint megoldásként egyes meglévő adók emelését javasolta.



"Még mindig több használt autót regisztrálnak Romániában, mint új autót, annak ellenére, hogy a minisztérium és az Országos Környezetvédelmi Alap idén hatalmas erőfeszítéseket tett. Az idei évet 440 millió lejes költségvetéssel kezdtük a Rabla Classic esetén, a korábbi 400 millió lejhez képest 10%-os növekedést értünk el. Azóta már több mint 600 millió lejnél tartunk, ami több mint 50%-kal több, mint tavaly a Rabla Classic esetében, és megháromszoroztuk az elektromos autókra szánt költségvetést.Az alapok kimerültek, decemberben felfüggesztjük a Rablát, de 2022 februárjától folytatjuk a programot. Tehát nincs értelme annak, hogy sokat fektessünk be, és az államtól jöjjön ez a támogatás azoknak, akik új autót vásárolnak, ha a másik oldalon a regisztrációk szabadon történnek. Ezért javaslom a koalíciós kollégáimnak, hogy

hozzuk egyensúlyba a két intézkedést: az új autók vásárlásának ösztönzését és a visszatartó intézkedéseket

Az elbátortalanítás vagy adóemelésekkel, vagy új adókkal történik. A kormány bejelentette, hogy nem fogunk új adókat bevezetni, de továbbra is fennáll a lehetőség, hogy a régi, erősen szennyező autókra kivetett egyes meglévő adókat megemeljük. Partnerséget kell kialakítanunk a helyi hatóságokkal, mert ott fizetnek adót az autók után, és meg kell találnunk a módját annak, hogy visszaszorítsuk az idősebb autók regisztrációját" - mondta a környezetvédelmi miniszter szerda este a B1 televízióban.Tánczos kifejtette, hogy a hatóságoknak még egy ilyen döntés meghozatalakor is szem előtt kell tartaniuk, hogy vannak olyan kiszolgáltatott kategóriák, amelyek anyagi helyzetük miatt nem engedhetik meg maguknak, hogy drágább autót vásároljanak, és nekik "több támogatásra" lesz szükségük az állam részéről.A miniszter azzal érvelt, hogy vannak viszont olyanok is, akik vehetnének új autót, de inkább a nagyon erős motorral rendelkező, erősen környezetszennyező autókkal közlekednek, mert "nem akarnak más kategóriájú új autót vezetni, mert az a reprezentációs szintjük alatt van".Tánczos Barna emlékeztetett arra, hogy az Országos Helyreállítási Tervről az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások során Románia vállalta, hogy 2026-ig 250 000, 15 évnél idősebb járművet von ki a forgalomból, ami feltétele annak, hogy a közlekedési minisztérium autópályák építésére kapjon pénzt.