DNA: a járvány kedvez a korrupciónak, fennáll a közpénzek eltérítésének veszélye

A világjárvány kedvez a korrupció jelenségének, fennáll az egészségügyi célokra szánt közpénzek eltérítésének veszélye - üzente csütörtökön, a korrupcióellenes világnapon kiadott közleményében a korrupcióellenes ügyészség (DNA).



Az intézmény emlékeztetett arra, hogy fontos szerepet tölt be a társadalom érdekeinek védelmében a közepes és nagykorrupciós bűncselekmények feltárása és büntetése révén.A DNA úgy véli, hogy a korrupció által érintett gazdasági és politikai rendszerek sérülékenységét az átlagpolgárok is megszenvedik, a közpénzek eltérítése fékezi a fejlődést, bátorítja a klientelizmust és a nepotizmust, újratermeli a szegénységet, és a társadalmak demokratizálódását is fenyegeti. 'Éppen ezért a korrupció felszámolása nemcsak az igazságszolgáltatás, hanem a teljes társadalom fontos célkitűzése kell hogy maradjon' - olvasható a közleményben.Az ügyészség emlékeztetett arra, hogy ebben az időszakban jelentős összegeket fordít az állam a kórházak felszerelésére, orvosi eszközök és gyógyszerek beszerzésére, ám a hatósági döntések átláthatósága nélkül fennáll a járványvédelemre szánt közpénzek eltérítésének veszélye. Ez a DNA szerint csak ráerősít arra, hogy a döntéshozóknak prioritásként kell kezelniük a korrupció elleni fellépést. Ezért az ügyészség szerint a kormánynak és a parlamentnek kötelessége kiküszöbölni az igazságügyi törvényeknek azokat a módosításait, amelyek veszélyeztetik az igazságszolgáltatás függetlenségét és gyengítik a hatékonyságát, illetve védelmet nyújtanak bizonyos kategóriájú személyeknek a korrupciós vádakkal szemben.A közlemény szerint a lakosságnak és a civil társadalomnak továbbra is fontos szerepe van a korrupció leküzdésében. A DNA az intézménnyel szembeni bizalom növekedéséként értékeli azt, hogy az elmúlt két évben emelkedett a korrupciós bűncselekményekről szóló feljelentések száma a magánszemélyek és a vállalatok részéről egyaránt. Az ügyészség arról biztosította a közvéleményt, hogy a továbbiakban is határozottan, felelősségteljesen és hozzáértéssel fogja ellátni a feladatát.